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В Приморье сформирован план капитального ремонта домов на 30 лет
В Приморье сформирован план реализации программы капитального ремонта, рассчитанного на 30 лет. Он составляется с учетом мнения глав муниципальных образований Приморья.
По информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, главы всех муниципальных образований края защитили планы реализации программ капитального ремонта.
«Главы муниципалитетов предоставили нам планы реализации программы, рассчитанной на 30 лет и краткосрочные планы ремонтных работ с учетом их стоимости на три года. Очередность и план ремонта определяют сами муниципалы. Они станут основой общего плана реализации программы капитального ремонта в крае», - рассказал директор департамента Виктор Кулинский.
Квитанции на оплату взносов по капитальному ремонту начнут поступать приморцам по истечению трех месяцев после утверждения программы – не раньше апреля 2014 года.
Напомним, 25 декабря 2012 года в Жилищный кодекс РФ внесены существенные изменения, меняющие подход к капитальному ремонту многоквартирных домов. С 1 января 2014 года на собственников многоквартирных домов возлагается обязанность оплачивать ежемесячные взносы на капремонт.
Взносы позволят сформировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома. Эти средства будут предназначены для проведения минимального объема работ, которые обеспечат безопасное проживание граждан. В Приморье он установлен в размере 6 рублей 57 копеек с квадратного метра площади помещения в месяц.
Ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, не утвердил предложенный профильным департаментом тариф в размере 7,18 рубля, назвав его обременительным для приморцев.
«Считаю, что размер взноса необходимо уменьшить на 10 процентов», - заявил Владимир Миклушевский.
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