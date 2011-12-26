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"ПримСоцБанк" обосновался в США
В ноябре 2005 года ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк" открыл корреспондентский счет в долларах США в American Express Bank Ltd., New York (США).
На фоне слабого доверия иностранных финансовых институтов к российским банкам открытие американским банком корреспондентского счета "ПримСоцБанку" свидетельствует о высок уровне надежности последнего и позволяет утверждать о солидных конкурентных преимуществах регионального банка в сфере ведения международного бизнеса.
Установление долгосрочных экономических отношений с American Express Bank Ltd., New York позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами осуществлять денежные переводы в долларах США в любой банк мира, что несомненно будет по достоинству оценено клиентами "ПримСоцБанка". В целях оптимизации платежных потоков в долларах США Банк предоставил вниманию своих клиентов новые платежные реквизиты, которые каждый желающий может узнать в любом отделении "ПримСоцБанка".
"Золотой Рог".
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