"ПримСоцБанк" обосновался в США

В ноябре 2005 года ОАО СКБ Приморья "ПримСоцБанк" открыл корреспондентский счет в долларах США в American Express Bank Ltd., New York (США).

На фоне слабого доверия иностранных финансовых институтов к российским банкам открытие американским банком корреспондентского счета "ПримСоцБанку" свидетельствует о высок уровне надежности последнего и позволяет утверждать о солидных конкурентных преимуществах регионального банка в сфере ведения международного бизнеса.

Установление долгосрочных экономических отношений с American Express Bank Ltd., New York позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами осуществлять денежные переводы в долларах США в любой банк мира, что несомненно будет по достоинству оценено клиентами "ПримСоцБанка". В целях оптимизации платежных потоков в долларах США Банк предоставил вниманию своих клиентов новые платежные реквизиты, которые каждый желающий может узнать в любом отделении "ПримСоцБанка".

"Золотой Рог".