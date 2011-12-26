Агора - открытый рынок инвестиций Дальневосточного банка

Когда человек переходит от покрытия неотложных расходов к накоплению, появляется необходимость эти накопления сохранять и приумножать. Самое время ломать стереотипы "чулочника" и искать новые инвестиционные инструменты. При этом надежные настолько, чтобы получить оптимальный доход.

Если вам скучно сопоставлять рост инфляции и стагнацию ставок на рынке депозитов - самое время оценить еще один вариант инвестирования свободных денег: через покупку паев инвестиционного фонда "Агора - открытый рынок" Дальневосточного банка. ПИФ "Агора" является интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций.

Досье "ЗР" Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - это форма коллективного инвестирования, при которой средства многих инвесторов размещаются профессиональным управляющим (Управляющей компанией) в ценные бумаги с целью получения дохода. Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая право владельца на долю в имуществе паевого фонда. Пай существует в бездокументарном виде. Подтверждением служит выписка из реестра, где указываются количество приобретенных паев и цена, по которой были приобретены паи.

Преимущества инвестирования в ПИФ

"Агора" - фонд интервальный: это ограничивает покупку и продажу паев в строго определенные периоды времени. Дальневосточный банк предлагает клиентам расширенную услугу - покупки-продажи паев в любое удобное время.

"Обладая значительным пакетом паев, мы ежедневно выставляем свои котировки покупки-продажи. Таким образом, интервальность фонда для клиентов банка практически не имеет значения. Клиент может купить и продать пай в любое время. Ежедневно фонд сообщает стоимость чистых активов и стоимость одного пая. В зависимости от этого паи котируются между интервалами", - комментирует Сергей МИХАЙЛЮКОВ, начальник Управления денежных ресурсов Дальневосточного банка.

При профессиональном управлении активами Фонда и при благоприятной ситуации на фондовом рынке и экономике в целом цена пая постоянно растет.

Продавая подросшие в цене паи, инвестор получает сумму большую, чем та, которую он вложил. Доход формируется из разницы между ценой выкупа пая банком и ценой, по которой инвестор его приобрел. На пай не начисляются ни дивиденды, как на акции, ни проценты, как на облигации. И пока пай находится у владельца, реальных денег он ему не приносит.

Деньги можно получить, только расставшись с паем, т.е. вернув его по рыночной цене. Единственный риск, который инвестор берет на себя - рыночный риск (риск снижения стоимости пая в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры). Но как показывает практика, периоды нестабильности на фондовом рынке носят временный характер, поэтому при профессиональном доверительном управлении рыночные риски сводятся к минимуму. Безопасности инвесторов также способствует жесткий государственный контроль. Российскими и зарубежными экспертами признано, что контроль за ПИФами со стороны всех российских финансовых институтов самый строгий.

"Предпочтительно вкладывать средства на более долгий срок: тогда значительно повышаются шансы заработать больший доход. Когда средства попадают в ПИФ на срок не менее трех месяцев, управляющая компания "Портфельные инвестиции" может принимать более интересные инвестиционные решения", - считает Сергей Михайлюков.

Основное преимущество ПИФов состоит в том, что инвестор с относительно небольшими средствами, включаясь в коллективное инвестирование, пользуется всеми преимуществами профессионального управления на фондовом рынке. Даже небольшая сумма будет диверсифицирована. Это значит, что активы паевого фонда не вкладываются одновременно в один вид ценных бумаг для снижения рисков. Все средства фонда передаются профессиональному управляющему, который заинтересован в максимальном приросте стоимости пая. Гораздо больший объем средств в управлении (по сравнению с частными инвесторами) позволяет инвестировать денежные средства на максимально выгодных для пайщиков условиях и с меньшими издержками.

За эффективность вложений

Часто клиенты банка консультируются, какой вклад выбрать, как лучше разместить средства. В случае с фондом необходимость в рекомендациях отпадает сама собой.

За эффективность вложений отвечает управляющая компания. Поскольку она размещает большой объем средств, возможности выгодного инвестирования возрастают. Пайщик приобретает в Дальневосточном банке минимум 5 паев по текущей котировке банка. Вот пример одного дня: банк выкупает один пай по цене 1244 руб., продает по цене 1249 руб. Сколько у вас паев? Вырученные суммы от продажи на любую дату определяются простым умножением. Остается следить за текущими котировками Дальневосточного банка на сайте или во всех дополнительных офисах банка. Цена пая определяется исходя из стоимости чистых активов. Максимальный объем покупки паев зависит исключительно от желания и финансовых возможностей клиента.

"Сегодня ПИФы пользуются спросом в основном у представителей среднего класса. Клиенты Дальневосточного банка выбирают альтернативные (более доходные) источники инвестирования и готовы размещать средства в фонды. В основном наши клиенты инвестирует средства в ПИФ минимум на полгода. Объем средней покупки на одного покупателя составляет - 20-40 паев. Как правило, клиенты не нуждаются в срочном изъятии денег, они заинтересованы в том, чтобы деньги приносили больший доход. В среднем доходность ПИФа за период с 1 января по 1 октября нынешнего года составила 37% годовых. На депозите и валютных операциях такого дохода получить невозможно. На сегодняшний день гораздо активнее идет покупка паев, нежели обратная продажа. Так, за полгода выходов из паев практически не было, пайщики довольны текущим накоплением", - комментирует Сергей Михайлюков.

Куда вкладываются средства

Смешанные фонды (ПИФы) инвестируют в акции и облигации. По инвестиционной декларации в качестве активов фонда могут быть государственные, муниципальные облигации, корпоративные акции и облигации. Таким образом, в фонде наиболее удачно сочетаются плюсы от инвестирования в различные сегменты фондового рынка. Сегодня фондовый рынок оживлен, идет рост объемов сделок, растут котировки ценных бумаг. Популярны, с точки зрения вложения, телекоммуникации и мобильная связь, энергетика, нефтяные компании, предприятия легкой и пищевой промышленности. В инвестиционном портфеле фонда в соотношении акции-облигации преобладают корпоративные облигации - более надежные, со средней доходностью. За счет этого снижается риск вложений.

Риск инвестора - дело добровольное?

Для пайщика важно при небольшом снижении текущих котировок стоимости пая не принимать поспешных решений выйти из фонда, т.к. частые покупки-продажи крайне нежелательны из-за потерь на курсах. Удачность вложений зависит от состояния фондового рынка, от оперативности и правильности инвестиционных решений, от степени доверия пайщиков. От их готовности удержаться от продажи паев при легком изменении конъюнктуры рынка.

"Неплохо заработать получается у тех, кто становится пайщиками на длительный срок, - рассказывает Сергей Михайлюков, - Интервальный фонд надежнее, потому что работает на длинных деньгах. При снижении доходности ПИФа Дальневосточный банк дает возможность своим клиентам продать паи в любой рабочий день по текущей котировке. Таким образом, банк берет на себя часть рисков клиентов".

Рекомендации пайщикам

"Мы рекомендуем начать работать с фондом в пропорции: 30-40% свободных средств - в ПИФ, остальное - на депозитах. Срок размещения - от 6 месяцев до года. Через год можно перейти на паевую форму инвестирования в большей пропорции по сравнению с депозитами", - предлагает Сергей Михайлюков.

Задача любых инвестиций - перебороть инфляцию и заработать. Дальневосточный банк открывает своим клиентам возможности заработать, инвестируя средства в Паевой инвестиционный фонд "Агора - открытый рынок".

"Золотой Рог".