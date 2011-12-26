Денежные переводы по России через ПримСоцБанк дешевле

Примсоцбанк, начавший, в марте 2005 года осуществлять переводы средств физических лиц в сети "Страна-Экспресс", значительно расширил сеть пунктов, в которых жители и гости города могут воспользоваться данной услугой.

Теперь, помимо головного офиса банка, перевод можно оформить в любом отделении Примсоцбанка в городе Владивостоке и филиалах Примсоцбанка в Приморском крае. Отличительной особенностью сети "Страна-Экспресс" является мгновенность осуществления денежных переводов, низкие комиссионные тарифы - 1,5% от суммы перевода, простота оформления, безопасность и широко развитая сеть пунктов их получения, действующих на территории России и стран СНГ. Переводы осуществляются без открытия счета в рублях РФ. Справки по телефону: (423) 242-42-42, 242-13-09.

"Золотой Рог".