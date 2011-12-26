Телекоммуникационный проект МДМ-Банка в Приморье

На прошлой неделе в МДМ-Банке внедрена и успешно используется система приёма платежей за услуги связи ОАО "Новая Телефонная Компания".

МДМ-Банке уверены, что новая услуга является крайне своевременной и будет широко востребована. По сути, подготовка и реализация этой программы была инициирована частыми обращениями клиентов с вопросом о возможности оплаты за услуги сотовой связи в банке. Ведь клиенты банка - это современные, деловые люди, которые, как правило, пользуются мобильной связью. Они, как никто другой, уверены в справедливости утверждения: "время -деньги". Теперь в МДМ-Банке для абонентов НТК предоставлена реальная возможность экономии времени.

Технология приема платежей настроена таким образом, что пополнение лицевого счета в НТК производится в среднем через 10 минут после оплаты. Для удобства пользователей телефонов НТК прием платежей осуществляется в двух кассах.

Высокая скорость пополнения телефонных счетов обеспечивается как благодаря использованию передовых программных методов, так и эффективному взаимодействию с "Новой Телефонной Компанией", которая является одним из VIP-клиентов банка.

"Золотой Рог".