Совокупные активы банков, работающих в Приморье, выросли с начала года на 6%

Анализ сводного баланса кредитных организаций Приморского края и филиалов инорегиональных банков за 9 месяцев 2011 года.

На 1 октября 2011 года в Приморье действуют 7 кредитных организаций, в том числе 6 банков и 1 небанковская кредитная организация. Филиальная сеть на указанную дату представлена 29 филиалами, из которых 3 расположены в регионе вместе с головной кредитной организацией и 26, головные банки которых находятся за пределами региона, в том числе 3 филиала Сбербанка России.

За 9 месяцев текущего года произошли следующие изменения в структуре банковского сектора края: у одного из банков отозвана лицензия на осуществление банковских операций, количество филиалов сократилось на 5 единиц. 4 филиала переведены в статус внутренних структурных подразделений, в том числе 2 филиала кредитных организаций Приморского края и 2 филиала, головные банки которых находятся за пределами региона. Один филиал закрыт (Приморский филиал Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»).

Анализ отчетности, представленной в Главное управление участниками банковского сектора экономики Приморского края, включающего кредитные организации, зарегистрированные на территории региона, и филиалы банков, головные офисы которых расположены за его пределами, свидетельствует о позитивных тенденциях развития бизнеса банковского сектора в 2011 году, во многом совпадающих с общероссийскими: совокупные активы выросли с начала года на 6%, привлеченные средства - на 11%.

Доля привлеченных средств в совокупных пассивах на конец III квартала текущего года составляет 85%, в связи с чем они остаются основой формирования ресурсной базы банковского сектора. В структуре привлеченных средств наиболее значимыми продолжают оставаться вклады населения и средства юридических лиц - некредитных организаций, доли которых составляют 58% и 36% соответственно против 60% и 36% на начало года. Прирост совокупных привлеченных средств по сравнению с началом года на 11% обеспечен главным образом увеличением остатков на счетах по вкладам населения на 8% и средств юридических лиц на 12%. 55% совокупных обязательств по вкладам населения Приморского края аккумулировано в филиалах ОАО «Сбербанк России». Влияние обязательств перед кредитными организациями и выпущенных долговых обязательств на формирование ресурсной базы сохраняется незначительным. Их удельный вес в привлеченных средствах - 4% и 2% соответственно.

Кредитование, как и прежде, является основным направлением размещения средств, на его долю приходится 42% в совокупных активах банковского сектора края против 54% на начало текущего года. Изменение доли данного вида активов в структуре совокупных активов связано с передачей кредитных операций филиалами ОАО «Сбербанк России», функционирующими на территории края, на баланс вышестоящего структурного подразделения, расположенного в другом регионе. На начало года доля этих структурных подразделений в кредитном портфеле банковского сектора экономики края составляла 30%. Данный фактор привел к уменьшению с начала года совокупного кредитного портфеля банковского сектора на 17%, при этом его структура изменилась не существенно: 70% - кредиты, предоставленные юридическим лицам - некредитным организациям (65% - на 01.01.2011), 24% - физическим лицам (30%), 3% - размещенные межбанковские кредиты и депозиты (2%), значительная часть которых - депозиты в Банке России.

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банковского сектора региона за рассматриваемый период снизилась с 6,4% до 3,6%, кредитных организаций региона с 3,7% до 2,3%, что ниже, чем по банковскому сектору экономики Российской Федерации (4,4% - на 01.10.2011).

Продолжился прирост вложений в альтернативный вид доходоприносящих активов - ценные бумаги. Увеличение портфеля ценных бумаг по сравнению с началом года составило 24%, их доля в совокупных активах остается небольшой 9% против 8% на 01.01.2011.

Совокупная прибыль банковского сектора экономики края по итогам 9 месяцев (4 372 млн рублей), на 2% меньше прибыли за аналогичный период прошлого года; прибыль кредитных организаций региона - 1 530 млн рублей, превышение более чем в 2,5 раза.

Положительный финансовый результат, увеличение уставного капитала одного из банков региона, а также полученные субординированные депозиты обеспечили прирост совокупных собственных средств (капитала) кредитных организаций Приморского края по сравнению с началом года на 14%.

"Золотой Рог".