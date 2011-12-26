Открытый рынок инвестиций Дальневосточного банка

Когда человек переходит от покрытия неотложных расходов к накоплению, появляется необходимость эти накопления сохранять и приумножать. Самое время ломать стереотипы "чулочника" и искать новые инвестиционные инструменты. При этом надежные настолько, чтобы получить оптимальный доход.

Если вам скучно сопоставлять рост инфляции и стагнацию ставок на рынке депозитов - самое время оценить еще один вариант инвестирования свободных денег через покупку паев Инвестиционного фонда "Агора - открытый рынок" Дальневосточного банка. ПИФ "Агора" является интервальным паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций.

Преимущества инвестирования в ПИФ

"Агора" - фонд интервальный, это ограничивает покупку и продажу паев в строго определенные периоды времени. Дальневосточный банк предлагает своим клиентам расширенную услугу - покупки-продажи паев в любое удобное время:

- Обладая значительным пакетом паев, мы ежедневно выставляем котировки покупки-продажи. Клиент может купить и продать пай в любой момент. Ежедневно фонд сообщает стоимость чистых активов и стоимость одного пая. В зависимости от этого паи котируются между интервалами, - комментирует Сергей МИХАЙЛЮКОВ, начальник управления денежных ресурсов Дальневосточного банка.

При профессиональном управлении активами фонда и при благоприятной ситуации на фондовом рынке и в экономике в целом, цена пая постоянно растет. Продавая свои подросшие в цене паи, инвестор получает сумму, большую, чем та, которую он вложил. На пай не начисляются ни дивиденды - как на акции, ни проценты - как на облигации. И пока пай находится у владельца, реальных денег он ему не приносит. Деньги можно получить, только расставшись с паем, т.е. вернув его по рыночной цене. Единственный риск, который инвестор берет на себя, - рыночный риск. Но, как показывает практика, периоды нестабильности на фондовом рынке носят временный характер, поэтому при профессиональном доверительном управлении рыночные риски сводятся к минимуму.

- Предпочтительно вкладывать средства на более долгий срок - так значительно повышаются шансы заработать больший доход. Когда средства попадают в ПИФ на срок не менее трех месяцев, управляющая компания "Портфельные инвестиции" может принимать более интересные инвестиционные решения, - считает Сергей Михайлюков.

Основное преимущество ПИФов состоит в том, что инвестор с относительно небольшими средствами, включаясь в коллективное инвестирование, пользуется всеми преимуществами профессионального управления на фондовом рынке. Даже небольшая сумма будет диверсифицирована. Все средства фонда передаются профессиональному управляющему, который заинтересован в максимальном приросте стоимости пая.

За эффективность вложений

Часто клиенты банка консультируются, какой вклад выбрать, как лучше разместить средства. В случае с фондом необходимость в рекомендациях отпадает сама собой. За эффективность вложений отвечает управляющая компания. Поскольку она размещает большой объем средств, возможности выгодного инвестирования возрастают.

Пайщик приобретает в Дальневосточном банке минимум 5 паев по текущей котировке банка. Вот пример одного дня: банк выкупает один пай по цене 1244 руб., продает по цене 1249 руб. Сколько у вас паев? Вырученные суммы от продажи на любую дату определяются простым умножением. Остается следить за текущими котировками Дальневосточного банка на сайте или в дополнительных офисах банка.

Цена пая определяется из стоимости чистых активов. Максимальный объем покупки паев зависит исключительно от желания и финансовых возможностей клиента.

- Сегодня ПИФы пользуются спросом в основном у представителей среднего класса. Клиенты Дальневосточного банка выбирают альтернативные (более доходные) источники инвестирования и готовы размещать средства в фонды. В основном, наши клиенты инвестирует средства в ПИФ минимум на полгода. Объем средней покупки на одного покупателя составляет 20-40 паев. Как правило, клиенты не нуждаются в срочном изъятии денег, они заинтересованы в том, чтобы деньги приносили больший доход. В среднем доходность ПИФа за период с 1 января по 1 ноября 2004 г. составила 34% годовых. На депозите и валютных операциях такой доход получить невозможно. Поэтому сегодня гораздо активнее идет покупка паев, нежели обратная продажа. Так, за полгода выходов из паев практически не было, пайщики довольны текущим накоплением, - комментирует Сергей Михайлюков.

Куда вкладываются средства?

Смешанные фонды (ПИФы) инвестируют в акции и облигации. По инвестиционной декларации в качестве активов фонда могут быть государственные, муниципальные облигации, корпоративные акции и облигации. Таким образом, в фонде наиболее удачно сочетаются плюсы от инвестирования в различные сегменты фондового рынка. Сегодня фондовый рынок оживлен, идет рост объемов сделок, растут котировки ценных бумаг. Популярны, с точки зрения вложения, телекоммуникации и мобильная связь, энергетика, нефтяные компании, предприятия легкой и пищевой промышленности. В инвестиционном портфеле фонда в соотношении акции-облигации преобладают корпоративные облигации - более надежные, со средней доходностью. За счет этого снижается риск вложений.

Для пайщика важно при небольшом снижении текущих котировок стоимости пая не принимать поспешных решений выйти из фонда, т.к. частые покупки-продажи крайне нежелательны из-за потерь на курсах. Удачность вложений зависит от состояния фондового рынка, от оперативности и правильности инвестиционных решений, от степени доверия пайщиков. От их готовности удержаться от продажи паев при легком изменении конъюнктуры рынка.

- Неплохо заработать получается у тех, кто становится пайщиками на длительный срок, - рассказывает Сергей Михайлюков. - Интервальный фонд надежнее, потому что работает на "длинных" деньгах. При снижении доходности ПИФа Дальневосточный банк дает возможность своим клиентам продать паи в любой рабочий день по текущей котировке. Таким образом, банк берет на себя часть рисков клиентов.

Рекомендации пайщикам

- Мы рекомендуем начать работать с фондом в пропорции: 30-40% свободных средств - в ПИФ, остальное - на депозитах. Срок размещения - от 6 месяцев до года. Через год можно перейти на паевую форму инвестирования в большей пропорции по сравнению с депозитами, - предлагает Сергей Михайлюков.

Задача любых инвестиций - перебороть инфляцию и заработать. Дальневосточный банк открывает своим клиентам возможности заработать, инвестируя средства в Паевой инвестиционный фонд "Агора - открытый рынок".

"Дальневосточный капитал".