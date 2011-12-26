"ПримСоцБанк" выдал 80 тыс. карт "Золотая Корона"

6 февраля в "ПримСоцБанке" был зарегистрирован 80-тысячный держатель пластиковой карты российской платежной системы "Золотая Корона". За 3,5 года работы с пластиковыми картами банк сумел завоевать доверие всего населения Приморского края.

В настоящее время "ПримСоцБанк" установил 38 банкоматов, организовал 40 пунктов выдачи наличных, подключил к системе безналичных платежей почти 200 торгово- сервисных предприятий.

Кроме расширения инфраструктуры "ПримСоцБанк" активно разрабатывает и внедряет новые услуги для владельцев пластиковых карт. Тем, кто имеет свободные денежные средства, банк предлагает открыть накопительный счет, управлять которым можно с помощью карты "Золотая Корона". Для сотрудников организаций, получающих заработную плату по карте, банк предлагает кредит "Партнерский" на льготных для них условиях. Все владельцы пластиковых карт имеют возможность оплатить через банкоматы коммунальные платежи, услуги ОАО "Дальсвязь", а также мгновенно пополнить лицевой счет сотовых операторов НТК, МТС и Мегафон.

Недавно "ПримСоцБанк" выпустил первую кредитную карту с возможностью получения кредита в любое удобное для клиента время. Владелец кредитной карты может делать покупки, снимать наличные в кредит за счет средств, предоставленных банком.

Кроме того, на карте можно хранить собственные средства и получать дополнительный доход до 7% годовых.

Пластиковая карта "Золотая Корона" ПримСоцБанка с каждым днем становится все более удобна и выгодна для своего владельца.

"Золотой Рог".