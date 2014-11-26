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Консультация по ипотеке – в каждом офисе Сбербанка в Приморье
Получить консультацию специалиста по оформлению жилищного кредита теперь можно в каждом офисе Сбербанка в Приморском крае по работе с частными клиентами.
Ипотечный кредит – современный способ решения квартирного вопроса. Чтобы подобрать подходящую ипотечную программу, рассчитать индивидуальные параметры кредита, получить список документов, необходимых для подачи заявки, больше не нужно искать специализированные офисы Сбербанка. Теперь в Приморском крае по всем этим вопросам можно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка, которое работает с частными клиентами. В каждом из них специалист расскажет обо всех этапах оформления жилищного кредита, поможет разобраться во всем разнообразии ипотечных программ Сбербанка и выбрать оптимальный вариант.
«Мы ценим время наших клиентов и заботимся о том, чтобы они могли получить широкий спектр банковских услуг в одном месте, - рассказывает Ольга КАРЛОВСКАЯ, заместитель управляющего Приморским отделением ОАО «Сбербанк России». – Возможность получить консультацию по жилищному кредиту в каждом офисе банка в Приморье – новый шаг на этом пути, который призван сделать оформление ипотеки для наших клиентов еще более простым и удобным».
Помимо этого оформить заявку на ипотеку можно в офисах агентств недвижимости – партнеров Сбербанка в Приморье. Оформление заявки в офисе компании-партнера ничем не отличается от аналогичной процедуры в отделении банка. Специалист агентства заполнит заявку и отправит ее в банк. Решение по заявке будет известно уже в течение двух дней. А приехать в банк нужно будет только один раз – непосредственно для оформления жилищного кредита.
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