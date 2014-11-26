Банк "Траст" закрывает офис в Уссурийске

Совет директоров банка «Траст» принял решение закрыть операционный офис в г. Уссурийск, говорится в сообщении кредитной организации.

В настоящее время банк имеет четыре операционных офиса в Приморье – в городах Владивосток, Артем, Находка и Уссурийск.

Основным акционером банка (82,86% акций) является ЗАО УК «Траст» (бенефициары - председатель совета директоров банка «Траст» Илья ЮРОВ, члены совета директоров Николай ФЕТИСОВ и Сергей БЕЛЯЕВ).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.