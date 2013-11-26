Приморские банки заманивают клиентов в свои Сети

На консультативном совете при Росфинмониторинге обсуждаются поправки, которые дадут россиянам возможность открывать счет в банке дистанционно при условии, если однажды человек уже прошел физическую идентификацию. Отдельные кредитные организации уже успели реализовать подобие данной услуги, опережая таким образом своих коллег по бизнесу и само законодательство.

Представить современный банкинг «без онлайна» сейчас практически невозможно. Причем если раньше новшеством было проведение оплат услуг мобильной связи, перевод средств между своими счетами и пр., то сейчас клиент становится более требователен и стремится расширить перечень операций, совершаемых вне банка, до максимума. Этому тренду и стремятся соответствовать сами банки, предлагая новые онлайн-сервисы и расширяя перечень услуг.

«На данный момент вопрос обеспечения современного дистанционного банковского обслуживания является одним из приоритетных. Покупки, заказ и оплата услуг, общение, в том числе деловое, все чаще происходят в онлайн-режиме. Очевидно, что банковские технологии активно развиваются в направлении дистанционного сервиса», - отметил на вопрос "Золотого Рога" региональный директор Дальневосточной дирекции Росбанка Сергей БЕЛАВИН.

В связи с тем что банковская система более мобильная, чем законодательная, инициатива Росфинмониторинга предоставить россиянам возможность открывать счета в банке дистанционно при уже пройденной процедуре идентификации уже опробована многими кредитными организациями. Разработка и законодательное закрепление понятных и применимых принципов идентификации клиентов при работе через Интернет станет мощным толчком в развитии онлайн-банкинга.

«Отдельные кредитные учреждения уже сейчас пытаются использовать технические «лазейки», чтобы оптимизировать сервис, создавая клиентам цифровую подпись и оборудуя высокотехнологичные пункты самообслуживания. Перспектива существования общей базы клиентов сегодня совершенно не кажется призрачной. Примером для ее организации может стать работа ОАО «Национальное бюро кредитных историй», которое аккумулирует и систематизирует информацию о сотнях тысяч кредитных сделок и успешно функционирует уже более 8 лет», - говорит Сергей Белавин.

Правда, на данном этапе реализации такого проекта речь идет пока о возможности открыть счет только при уже пройденной личной идентификации в конкретном банке. Так, данная схема уже реализована в Альфа-Банке: если у клиента уже есть продукт банка (идентификация уже пройдена), то он может воспользоваться продуктом «Цели», открыв дистанционно счет в интернет-банке Альфа-Клик. Подобную услугу предлагает и Сбербанк: получив зарплатную (платежную) карту, клиент может подключить дополнительные услуги (Сбербанк ОнЛ@йн, мобильный банк, автоплатеж, мобильное приложение, бонусную программу «Спасибо»), а также получает возможность открыть дистанционно счет (и, соответственно, вклад) в Сбербанк ОнЛ@йн.

«Сегодня практически невозможно представить серьезную кредитную организацию без интернет-банка. Клиенты нашего банка - пользователи системы «Авангард Интернет-банк» практически полностью освобождаются от необходимости тратить драгоценное время на посещение офисов. В режиме online они могут провести любую типовую операцию: заплатить за мобильную связь и Интернет, услуги ЖКХ - всего более 250 получателей платежей, сделать вклад, денежный перевод, провести конвертацию валюты и др.», - говорит управляющий офисом банка «Авангард» в г. Владивостоке Константин ПОРУБЛЕВ.

По наблюдениям специалистов, самыми популярными операциями, которые клиенты совершают онлайн, на сегодняшний день являются заказ консультаций с сотрудником банка, перевод средств между счетами в одном банке, оплата услуг мобильной связи, Интернета, ЖКХ и пр., растет частота расчетов продавец-покупатель во всемирной сети. Постепенно клиенты банков уходят от управления своими счетами посредством компьютера и «пересаживаются» на мобильные приложения. В связи с чем разработка удобного и качественного приложения для любого смартфона, телефона или планшета - в приоритете у каждого банка.

«Для Сбербанка развитие дистанционных каналов обслуживания - один из главных приоритетов. Дистанционные сервисы включают в себя Сбербанк ОнЛ@йн - интернет-обслуживание круглосуточно и без выходных, мобильное приложение Сбербанк ОнЛ@йн в вашем смартфоне, телефоне либо планшете, мобильный банк - управление счетами с помощью смс-сообщений. У нас недавно вышла четвертая версия мобильного приложения для iPhone, есть аналоги для Android и Windows Phone. В настоящее время около 90% всех операций наших клиентов осуществляется с использованием удаленных каналов обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банк, платежные терминалы и банкоматы)», - рассказала начальник отдела «Банк XXI» Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Светлана КАЛИНИНА.

Несмотря на подобные тенденции, простор для роста и новых технологий в области банкинга еще есть, и очень широкий. В настоящий момент банки наряду с активным развитием, тестированием и внедрением дистанционных каналов обслуживания сохраняют и совершенствуют банкоматную и филиальную сети. «Пока значительная часть расчетов в стране будет производиться наличными денежными средствами, банковские офисы продолжат свою работу. У нашего банка региональная сеть насчитывает свыше 300 офисов, которые действуют в 50 регионах России. Значительную их часть составляют компактные высокотехнологичные офисы формата «Авангард-Экспресс», расположенные преимущественно в крупных торговых центрах», - объясняет Константин Порублев.

Амбициозные планы по развитию удаленных каналов обслуживания есть практически во всех банках. Так, в планах Сбербанка на ближайшую перспективу - дальнейшее развитие сервиса «Анализ личных финансов» в Сбербанк ОнЛ@йн, новые версии мобильных приложений с повышенной функциональностью для смартфонов, дальнейшая интеграция с системой «Яндекс.Деньги».

«Дистанционное обслуживание уже не ново, и каналы в принципе определены. Планируется их расширение и развитие. Активно внедряется автоплатеж за услуги ЖКХ и расширение возможностей мобильных приложений. В следующем году будет сделан акцент на качество предоставляемых банком сервисов. Дистанционные банковские услуги требуют постоянного усовершенствования, поэтому Сбербанк не стоит на месте, а все движется и движется вперед. Перед Сбербанком стоит задача завершить технологическую модернизацию банка и уже на базе модернизированной платформы внедрить самые современные технологии и инновации мирового уровня. В Стратегии развития банка на 2014-2018 годы задача развития и совершенствования дистанционных каналов обслуживания - одна из ключевых», - говорит Светлана Калинина.

Вместе с уверенным вхождением технологий в повседневную жизнь в целом и в банковские сервисы в частности, ряд препятствий на пути внедрения новых онлайн- услуг все же существует. «Основной вопрос в области внедрения новых технологий в банковскую систему - доверие со стороны населения электронным каналам. В первую очередь сложность восприятия аналогичных услуг уходит корнями в экономические потрясения, которые выпали на долю наших сограждан за последнее время. Поэтому по старинке люди предпочитают рассчитываться наличными, не доверяя оплатам и переводам в электронном виде», - отмечает начальник управления развития интернет-банкинга Альфа-банка Илларион ЯЛОВЕНКО.

Кроме того, существует еще ряд сдерживающих факторов для повсеместного и безоговорочного ухода банков в онлайн. «Во-первых, физическим лицам (или их официальным представителям) необходимо присутствовать лично при открытии вклада или оформлении другой финансовой сделки. Во-вторых, законодательство требует письменного оформления документов. В-третьих, чтобы воспользоваться дистанционным сервисом, клиенту необходимо иметь счет в банке, на котором планируется размещение средств. Все законодательные и внутрибанковские ограничения имеют конечной целью обеспечение безопасности денежных средств клиентов и конфиденциальности личной информации - это основные задачи работы любого финансового института», - подчеркивает Сергей Белавин.

Между тем перспективы развития дистанционных банковских услуг можно проанализировать на примере западных стран. «Например, в отдельных странах Европы проникновение электронных банковских каналов доходит до 90% от всех клиентов банка. Зачем ходить и стоять в очереди, чтобы оплатить ЖКХ, например, когда можно просто нажать несколько кнопок и совершить платеж или пойти дальше и настроить автоматическое списание в определенный день платежа», - резюмировал Илларион Яловенко.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.