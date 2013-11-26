В отделениях Росбанка в Приморье пройдут благотворительные Новогодние ярмарки

Поделки ребят из детских домов и домов-интернатов Приморья будут украшать отделения Росбанка в декабре. Новогодняя тематика работ призвана передать праздничное настроение посетителям офисов банка.

Игрушки и открытки, сделанные руками детей, можно будет приобрести, чтобы наполнить свой дом их доброй энергетикой или порадовать необычным подарком друзей и близких. Все вырученные от продажи поделок средства будут направлены на приобретение фруктов ребятам к новогоднему столу.



«Новогодние поделки подкупают своей непосредственностью, яркостью, нестандартным исполнением, - комментирует региональный директор Дальневосточной Дирекции Росбанка Сергей БЕЛАВИН. - Ребята из детских домов и домов-интернатов вложили в свои работы частичку своей души. Уверен, что каждая поделка найдет своего ценителя, а дети получат вкусные подарки к праздничному столу».

Анна РЫКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.