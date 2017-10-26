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Пенсию можно по-прежнему софинансировать

26 Октября 2017, 15:30 | Приморье

Более 76 миллионов рублей внесли в текущем году приморцы - участники Программы государственного софинансирования пенсий дополнительно к своей будущей пенсии, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

С начала действия программы, с 2009 года, на цели софинансирования было перечислено более 1 млрд рублей. На сегодняший день участниками данной программы являются 48 тыс. жителей края, из них около 10 тыс. уже уплатили взносы в этом году. Напомним: для того, чтобы получить софинансирование со стороны государства, необходимо уплатить добровольные взносы до конца года в размере от 2-х до 12-ти тысяч рублей. Вышеуказанные суммы дополнительных взносов можно внести как разовым платежом, так и разбить на несколько частей. Главное, сделать это нужно до конца года, и тогда государство удвоит эти взносы в 2018 году.

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО замечает, что в этом году у участников Программы софинансирования пенсий еще есть время для дополнительного увеличения своего капитала, а также просит обратить внимание на такую возможность увеличить свою будущую пенсию необходимо тем приморцам, кто вступил в Программу с самого начала ее действия и стал производить уплату страховых взносов с 2009 года. Чтобы получить софинансирование со стороны государства, у них осталось два года - 2017-й и 2018-й, так как софинансирование дополнительных страховых взносов со стороны государства осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа в рамках Программы.

Взносы можно уплатить как через своего работодателя, так и самостоятельно через любое кредитное учреждение. Бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами можно получить в любом управлении ПФР, в самом банке или скачать с сайта ПФР. В платежной квитанции необходимо внимательно проверить правильность написания фамилии, имени, отчества, а также страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Подробную информацию о Программе государственного софинансирования пенсий можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ: http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/pgsp/ и по телефонам 8 800 302 2 302 (Единая федеральная консультационная служба ПФР) и 8 423 249 86 00 («горячая линия» Отделения ПФР по Приморскому краю)

Автор: Яна Мальцева
Теги: пенсия  ПФР  софинансирование 



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