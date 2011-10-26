Материнский капитал дает старт приморцам

По данным на август 2011 года сертификат на материнский капитал получили 43 352 приморские семьи. На сегодняшний день его размер составляет 365 698 рублей. Несмотря на то, что материнский капитал направляют чаще всего на погашение ипотечного кредита (около 3 тыс. приморских семей частично или полностью оплатили жилищные кредиты на сумму свыше 886,5 млн рублей.), это всего чуть более 6% сертификатов, реализованных таким образом. И это при том, что ипотечные агентства и банки теперь рассматривают «маткап» как первоначальный взнос.

Ипотечные агентства в этом вопросе также могут поспорить с крупными коммерческими банками. Так, Дальневосточный ипотечный центр уже весной 2011 года запустил ипотечную программу, где материнский капитал рассматривается как эквивалент первоначального взноса. «Сейчас эта программа пользуется большой популярностью. Сегодня материнский капитал дает возможность взять ипотеку тем семьям, которые раньше не могли этого сделать из-за отсутствия первоначального взноса. Плюс по данной программе предусмотрены специальные процентные ставки, ниже, чем по классическим ипотечным программам. В августе ставки по программам АИЖК снизились, и теперь ипотеку с привлечением материнского капитала можно взять от 7,65% годовых для покупки квартиры в новостройке и от 8,65% на вторичном рынке. В качестве очередного преимущества - привлечение до 4 созаемщиков, причем необязательно родственников. Это удобно в тех случаях, когда мама находится в декретном отпуске, соответственно, дохода не имеет. В целом, ипотечная сделка по программе «Материнский капитал» проходит быстро, за 2-3 дня при наличии пакета документов, кроме того, заемщику не нужно ждать перечисления денег от Пенсионного фонда России (ПФР)», - рассказывает генеральный директор ОАО «Дальневосточный ипотечный центр» Вячеслав ГОРОБЕЦ.

«Наш дом - Приморье» также предлагает целевой продукт - «Материнский капитал». «На сегодняшний день интерес к данному продукту активно растет. По словам начальника управления ипотечными операциями ОАО «Наш дом - Приморье» Натальи ХВОРОСТЯНКО, данная программа имеет ряд преимуществ - первоначальный взнос - от 10%, более низкие процентные ставки (от 7,65%) и возможность воспользоваться средствами материнского капитала сразу после рождения второго (третьего или последующего) ребенка, благодаря чему повышается доступность ипотечных жилищных кредитов (займов) для семей, получивших право на меры государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала.

Начальник центра ипотечного кредитования ВТБ 24 во Владивостоке Людмила УЛАНОВА подробно описывает процедуру получения кредита «Ипотека + материнский капитал». Определяющим является тот факт, что средства материнского капитала засчитываются банком в качестве первоначального взноса. Таким образом, в зависимости от стоимости покупаемой квартиры, заемщик может получить ипотечный кредит без внесения собственных средств. После получения ипотечного кредита и завершения сделки заемщик обращается в отделение ПФР, который перечисляет средства материнского капитала для частичного погашения ипотечного кредита. Пока под действие программы ВТБ24 попадают только новостройки, приобретаемые по договору участия в долевом строительстве или по договору участия в жилищно-строительном кооперативе.

По словам главного инспектора отдела по работе с партнерами Приморского отделения №8635 Сбербанка Натальи ШЕСТАК, чаще всего право на материнский капитал используют молодые семьи в рамках кредитной программы «Молодая семья» с минимальным процентом собственных средств и привлечением близких родственников в качестве созаемщиков для увеличения платежеспособности. Их может быть четыре человека, например, родители молодых людей с обеих сторон. Другая категория заемщиков - уже состоявшиеся семьи с двумя и более детьми, которые используют материнский капитал для улучшения жилищных условий, переезжая в квартиру большей площади. Как правило, такие кредиты берутся на суммы в пределах 1 млн рублей.

«На сегодняшний день средства материнского капитала у наших заемщиков, как правило, идут на доплату для приобретения жилья большей площади. А сокращение объема документов по новой программе - необходимо предоставить лишь паспорт и второй документ - вдвойне облегчают эту процедуру. Как правило, семьи из однокомнатной квартиры переезжают в двухкомнатную, из двухкомнатной - в трех -, кто-то переселяется в четырехкомнатные аппартаменты. Часто клиенты располагают нужной суммой денег на улучшение жилищных условий, но хотят все же использовать МСК, опасаясь, что это лишь временная мера поддержки государством и в случае ухудшения экономической ситуации все отменят», - рассказывает Людмила Уланова.

«Материнский капитал» для улучшения жилищных условий используют в основном семьи с двумя детьми. Средний возраст заемщиков находится в пределах 25-45 лет, хотя основная аудитория балансирует в возрастной категории от 30 до 38 лет. Это люди с высшим образованием, которые работают в стабильных компаниях и имеют постоянный документально подтвержденный доход. Родители трех и более ребятишек обращаются в банк за ипотечным кредитом с участием «материнского капитала» не часто. Это обстоятельство отметили все участники рынка.