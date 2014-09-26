Приморскому бизнесу вернут деньги

Предприниматели Приморья, которые имеют заключенные договоры лизинга на производственное оборудование и транспортные средства, имеют уникальную возможность вернуть часть понесенных затрат.

По информации департамента экономики и стратегического развития Приморского края, у таких предприятий есть возможность получить финансовую помощь и возместить затраты на авансовые платежи по этим договорам. Сумма субсидии может достигать 3 миллионов рублей.

Договоры лизинга должны быть заключены в период с 2012 года по настоящее время.

Компенсация будет выделена за счет средств, предусмотренных программой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Департаментом экономики и стратегического развития Приморского края осуществляет прием заявлений на получение субсидий с 1 по 10 число каждого месяца.

Более подробную информацию можно узнать в отделе развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции по телефонам: 220-86-41, 222-47-31.

С порядком предоставления субсидий можно ознакомиться на портале малого и среднегопредпринимательства Приморского края.

Отметим, в прошлом году в Приморье на поддержку среднего и малого предпринимательства было выделено свыше 346 миллионов рублей. Помощь от государства смогли получить порядка 17 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.