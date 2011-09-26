Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ в Приморье подорожали на 15,5%

Как сообщает Приморскстат, цены (тарифы) на платные услуги населению в Приморье выросли за первые четыре месяца года на 3,2% по сравнению с декабрем 2010 года.

Наблюдался характерный для начала года рост цен на услуги в жилищно-коммунальной сфере: отопление стало дороже на 2,8%, услуги газоснабжения – на 5,2%, электроснабжения – на 9,7%, холодного водоснабжения – на 17,6%. Cтоимость услуг по содержанию и ремонту жилья возросла на 3,4-4%, услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 15,5%.

Существенно выросли тарифы на услуги связи. На 10,4-13,3% увеличились тарифы на услуги городской телефонной связи, почтовой, проводного вещания, на 24,6% - телеграфные услуги. В группе услуг пассажирского транспорта проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 4,2%, полет в салоне экономического класса самолета – на 3,3%.

Среди наблюдаемых видов бытовых услуг на 3,1-5,3% выросли цены на ремонт и пошив одежды, изготовление фотографий для документов, на 9,3-11,3% - услуги бань и душевых, ритуальные услуги; из медицинских на 3,3-5,8% подорожали услуги стоматологии. Оплата услуг дошкольного воспитания стала дороже на 6,1%.