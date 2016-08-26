Сбербанк показал чистую прибыль в размере 145,4 млрд руб

Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2016 года в размере 145,4 млрд. руб. или 6,62 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев и по состоянию на 30 июня 2016 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления отметил следующее: «Несмотря на отрицательные темпы роста экономики России в первом полугодии 2016 года, мы видим некоторые признаки стабилизации в условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля, что позволяет прогнозировать положительную динамику ВВП во второй половине 2016.

На этом фоне я рад сообщить наши результаты за первое полугодие – мы заработали 263.1 млрд руб. чистой прибыли, что было обусловлено как увеличением чистого процентного дохода и стабильным ростом комиссионных доходов, так и снижением стоимости риска.

Мы продолжаем держать в фокусе контроль над расходами, что позволило нам достичь более чем 7%-ного снижения соотношения операционных доходов к операционным расходам за год - с 44,8 до 37,7%.

Рост кредитования в России замедлился по сравнению с предыдущими годами, и в текущих условиях снижения инфляции и высоких ставок его ускорение ограничено. Тем не менее, благодаря комбинации невысоких темпов роста и восстановления рентабельности, показатель достаточности основного капитала Сбербанка вырос с 8,9 до 10,4% за первую половину 2016 года.

Мы продолжаем быть драйвером развития цифровых технологий в оказании финансовых услуг, и уверены, что эти усилия позволят нам укрепить лидирующие позиции на рынке. Сегодня у нас 33 миллиона активных онлайн-клиентов, более 90% розничных и 99% корпоративных платежей выполняются удаленно, а продажи наших продуктов через удаленные каналы показывают трехзначные темпы роста.

Операционная среда за пределами России также была насыщена событиями. Мы продолжаем оптимизировать наше присутствие в Европе - в июле мы объявили о завершении сделки по продаже дочернего банка в Словакии. Наш дочерний банк в Турции демонстрирует улучшение результатов в 1 полугодии 2016, несмотря на возросшую неопределенность в регионе.

В дальнейшем мы ожидаем медленного восстановления экономики, что позволит нам удерживать стоимость риска под контролем и в совокупности с ростом эффективности – поддерживать рентабельность на высоком уровне в 2016 году и далее.»

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2016 года:

Чистая прибыль составила 145,4 млрд. руб. или 6,62 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 166,3% по сравнению со вторым кварталом 2015 года.

Рентабельность капитала достигла 22,8% по сравнению с 10,3% во втором квартале 2015 года.

Квартальный показатель стоимости риска составил 202 базисных пункта, по сравнению с 260 базисными пунктами во втором квартале 2015 года.

Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов улучшилось до 38,5% по сравнению с 43,6% во втором квартале 2015 года.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4,9% с 5,2% кварталом ранее, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 134% с 121% в первом квартале 2016.

Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 70 базисных пунктов до 10,4%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 14,1%, увеличившись на 70 базисных пунктов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.