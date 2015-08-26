Стало известно, что жители Приморья предпочитают хранить в банковских ячейках

Востребованность сейфовых ячеек возрастает в период праздников и летних отпусков

Все больше жителей Приморья предпочитают хранить ценные вещи в специально оборудованных местах – сейфовых ячейках, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Как отмечают эксперты, спрос в течение года на аренду ячеек немалый и довольно стабильный, а в период летних отпусков и вовсе может случиться так, что без предварительного заказа ячейки может не хватить.

Период отпусков в некоторой степени стимулирует интерес населения к ячейкам, однако не в каждом банке говорят о сезонности спроса на данную услугу. Так, например, в Альфа-Банке отметили, что ячейки востребованы круглый год, в среднем раз в неделю один клиент обращается за оформлением. Единственный наплыв клиентов в Альфа-Банке случился в период, когда Райффайзенбанк прекратил обслуживание клиентов по этой услуге, после чего многие клиенты обратились за арендой в отделение Альфа-Банка.

В Сбербанке, Примсоцбанке и Дальневосточном банке отмечают, что некоторая сезонность в спросе на ячейки все же присутствует: в период праздников и летних отпусков востребованность ячеек возрастает.

«Иногда возникают ситуации, когда в наличии нет свободных ячеек популярных категорий - самых маленьких или самых крупных», - отмечает Сергей ДАВЫДЕНКО, ведущий экономист, и.о. начальника управления операционно-кассовой работы Примсоцбанка.

Для ВТБ24 традиционно характерным является достаточно высокий уровень заполняемости ячеек: в среднем по банку он находится на уровне около 70-80%. При этом важно отметить, что это средний показатель по банку, который может варьироваться в зависимости от региона или даже типа офиса. Специалисты ВТБ24 советуют своим клиентам заранее позаботиться о ценностях, которые они планируют передать на хранение банку, а не откладывать решение данного вопроса на последний момент.

«В течение 2014 года мы видели несколько пиков спроса со стороны клиентов на сейфовые ячейки. Сегодня, в сезон отпусков, спрос на данную услугу особенно велик. И ситуация, когда банковской ячейки клиенту может просто не хватить, вполне реальна», - пояснил управляющий ВТБ24 в Хабаровском крае Владимир СЕЛИВАНОВ.

Стоимость ячейки зависит от ее размера и срока аренды. Размеры ячеек в банках начинаются от 4 см в высоту и до 90 см в высоту. Максимальный срок аренды ячеек во всех банках – 1 год с возможностью продления. Как правило, самый длительный срок аренды ячеек в большинстве банков является самым выгодным, так как банк в таком случае предоставляет скидки.

По словам Владимира Селиванова, судя по опыту работы ВТБ24 с данным продуктом, клиент, один раз воспользовавшись ячейкой, ежегодно продлевает свой депозитарий, поскольку заботится о сохранности своих ценностей.

Также в большинстве банков помимо стоимости за аренду ячейки клиент оставляет депозит (гарантийный взнос) в размере 1 тыс. рублей на случай возникновения просрочки либо утери ключа. Данная сумма клиенту возвращается обратно при закрытии ячейки. Таким образом, стоимость самой маленькой ячейки, например, в Альфа-Банке составляет 180 рублей в неделю или чуть более 3 тыс. рублей в год, в ВТБ24 стоимость аренды ячеек варьируется от 960 рублей до 11,9 тыс. рублей, а в Примсоцбанке начинается от 13 рублей в сутки (в зависимости от категории ячейки).

Дополнительных комиссий за аренду сейфовых ячеек банки, как правило, не взимают, лишь предусмотрены штрафы за утерю ключа, пени за просрочку, порчу замка или кассеты. Арендатор сейфовой ячейки также может оформить доверенность на третье лицо с возможностью частичного и полного права доступа к ячейке. В зависимости от банка эта услуга может быть как платной, так и бесплатной. Что хранить в ячейке, решает сам клиент, ведь после разблокировки ячейки сотрудник выходит из депозитария и клиент там находится абсолютно один. Но категорически запрещено хранить в ячейке огнестрельное оружие, взрывчатые, химические, легковоспламеняющиеся, ядовитые и радиоактивные вещества, продукты питания, животных и любые другие предметы, запрещенные к хранению и легально­му обороту на территории РФ. Самые распространенные вещи для хранения – это денежные средства, документы, ценности и ценные украшения.

Еще один распространенный способ использования сейфовой ячейки – расчеты при сделках с недвижимостью, ведь один из самых напряженных моментов в таком случае - это передача денег. Конечно, с активным переходом на безналичный расчет риелторам стало несколько проще. Тем не менее граждане пока пользуются и наличным расчетом, где очень кстати становится ячейка в банке.

«Аренда ячеек для проведения сделок с недвижимостью стоит особняком - наплыв клиентов наблюдается в основном осенью и весной, - отмечает Сергей Давыденко. - При использовании ячеек для расчетов по сделкам с имуществом банк взимает дополнительную комиссию от 1 тыс. рублей в зависимости от вида расчетов. Клиент может предоставить право пользования ячейкой не только родственнику, но и третьему лицу путем оформления доп. соглашения к договору аренды сейфовой ячейки. Срок аренды не ограничен, при этом в нашем банке существуют специальные программы лояльности, по которым клиенту предоставляется скидка от 5% при заключении договора аренды на срок от 3 месяцев и более».

Хранилища Сбербанка, сообщает газета "Золотой Рог", оснащены самыми современными оборудованием и средствами охраны, отмечает заместитель председателя Дальневосточного банка Сбербанка Наталья ЦЫКАЛ. Также банк может предоставить клиенту оборудование для пересчета и проверки подлинности наличных денежных средств и гарантирует полную конфиденциальность и безопасность содержимого сейфа.

Помимо банков сдачей ячеек занимаются также небанковские структуры – юридические лица. Примером такой компании может стать «ВладСейф», которая образована как структурное подразделение в системе ЦБ РФ в конце прошлого века. Развившись, подразделение выделилось в самостоятельную единицу и в настоящий момент является частной независимой компанией в сфере услуг по аренде индивидуальных сейфов. Получить комментарий у представителей компании не удалось: офис-менеджер «ВладСейфа» сообщила корр. Деловой газеты «Золотой Рог», что «сейчас все в отпусках и вообще у нас некому давать комментарии».

Выбор, кому доверить свои ценные вещи, всегда остается за клиентом. Как отметили в Дальневосточном банке, у банков гораздо больше опыта в предоставлении этой услуги, а оборудование хранилища сейфами осуществляется с учетом всех требований Банка России по безопасности и надежности.

«Ряд небанковских структур действительно предлагают сейфовые ячейки. При этом клиент самостоятельно делает выбор, где хранить свои ценности, аналогично выбору, где открыть свой вклад: в крупном банке, в кредитном кооперативе или в ином финансовом учреждении. Безусловно, выбор всегда остается за клиентом. Хочу лишь сделать акцент на том, что хранилища индивидуальных банковских сейфов оборудованы современными техническими средствами, обеспечивающими полную неприкосновенность содержимого ячеек. Банк берет на себя полную ответственность за сохранность и неприкосновенность ценностей, находящихся в депозитарии, а также гарантирует конфиденциальность сведений о клиенте», - резюмировал Владимир Селиванов.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Нюансы, которые следует учесть при аренде ячейки

Стоимость банковской ячейки зависит от размера сейфа и срока его аренды, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Стоимость ячеек заметно варьируется от банка к банку, в зависимости от того, насколько кредитные организации хотят этот бизнес развивать.

Выбирать банк для аренды ячейки можно руководствуясь следующими критериями:

1. Гарантии, которые вам дает кредитная организация.

2. Система безопасности банка, способ идентификации. Желательно, чтобы банк применял последние технологии идентификации, чтобы максимально себя застраховать от возможного доступа к ячейке сторонних лиц.

3. Время работы офиса банка, в котором располагается сейф. Документы или иные ценности могут понадобиться вам неожиданно, и если банк работает только в дневные часы будних дней, вам вряд ли это будет удобно.