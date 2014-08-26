АТБ поддерживает предпринимателей на кредиты МСП банка

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) заключил с МСП банком договор о предоставлении двух кредитов на общую сумму 600 млн рублей для реализации программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Финансирование привлекается сроком на 5 лет следующим образом: кредит с лимитом выдачи 400 млн рублей - в рамках кредитного продукта для банков с высоким рейтингом «ФИМ Целевой», кредитная линия объемом 200 млн рублей - в рамках кредитного продукта «МСП - Региональный рост».

В июне текущего года АТБ объявил о привлечении кредитной линии МСП банка объемом 250 млн рублей также для реализации программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

АТБ входит в число трех крупнейших региональных банков Дальнего Востока и Сибири по величине чистых активов. Филиальная сеть включает 318 подразделений в 160 населенных пунктах 18 регионов России.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.