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Приморцы хранят в банках 85,5 млрд рублей
В Приморском крае за первое полугодие текущего года прирост реальных располагаемых денежных доходов населения к соответствующему периоду 2010 года составил 1,4%.
Общий объем денежных доходов, полученных населением края в виде заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности, пенсии и социальной помощи, доходов от собственности и процентов по вкладам в расчете на душу населения сложился около 16,5 тысячи рублей в месяц.
Более двух третей своих доходов население края потратило на покупку товаров и оплату услуг. Доля доходов, направляемых на увеличение сбережений (здесь учитывается прирост вкладов, покупка ценных бумаг, изменение задолженности по кредитам, покупка недвижимости, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей) составила 15% и была ниже уровня прошлого года. Десятую часть своих доходов население расходовало на оплату обязательных платежей и взносов.
Замедлились былые темпы роста по банковским вкладам, характерные для 2009-2010 гг. Так, остатки депозитов физических лиц за шесть месяцев текущего года увеличились на 5,4%, в то время как в соответствующем периоде прошлого года темпы прироста были 17%.
Общий объем привлеченных вкладов (по оперативным данным Сберегательного и коммерческих банков) на 1 июля текущего года составил 85,5 миллиарда рублей. Около 57% всех вкладов приморцы разместили в Сберегательном банке, сообщает Приморскстат.
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