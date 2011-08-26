Примсоцбанк в 20 раз нарастил объемы автокредитования по итогам 2010 года. Автокредитными программами банка на общую сумму 195 млн рублей воспользовался 181 клиент.

По данным показателям Примсоцбанк занял 44 и 53 места соответственно в рейтинге самых автокредитных российских банков от агентства «РБК.Рейтинг». За год объем портфеля автокредитов банка вырос в 4,3 раза до 203 млн рублей, что позволило ему закрепится на 57 строчке рейтинга.

Кроме того, Примсоцбанк вошел в ТОП-50 банков по объемам автокредитования в Москве и Московской области (42 место), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (29 место).

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток

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Досье "ЗР": ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за 2010 год Примсоцбанк занимает 140 место по величине чистых активов, 105 – по величине ликвидных активов, 121 – по размеру кредитного портфеля, 82 – по потребительским кредитам, 138 – по кредитованию юридических лиц, 120 – по депозитному портфелю, 149 – по депозитам юридических лиц, 88 – по вкладам населения, 61 – по размеру портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу, 46 – по размеру портфеля ипотечных кредитов, 32 – по объему ипотечного кредитования. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 86 место рэнкинга. Услугами банка пользуются свыше 330 000 частных и корпоративных клиентов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития.