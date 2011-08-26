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Примсоцбанк вошел в ТОП-30 самых «потребительских» банков России
За 2010 год объем беззалогового кредитования Примсоцбанка вырос на 127% до 2,94 млрд рублей. По оценкам агентства «РБК.Рейтинг», банк занял 29 место в рейтинге самых «потребительских» кредитных учреждений России.
Благодаря активному развитию потребительского кредитования Примсоцбанк также занял 35 место рейтинга по размеру портфеля беззалоговых кредитов (2,79 млрд рублей).
«Положительная динамика развития потребительского кредитования – свидетельство своевременной реакции банка на конъюнктуру рынка, – комментирует Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ОАО СКБ Приморья „Примсоцбанк“. – В числе факторов роста можно выделить снижение процентных ставок, планомерно вышедших на докризисный уровень, улучшение льготных условий для постоянных клиентов и владельцев пластиковых карт по зарплатным проектам, увеличение максимальной суммы кредита и одновременное смягчение требований к клиентам».
Напомним, что по объему кредитования частных лиц Примсоцбанк стабильно лидирует среди банков из Приморского края (согласно данным информационного портала Banki.ru).
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток
Тел.: (4232) 42-42-42, доб. 417, 210, 398; факс: (4232) 42-20-76.
www.pskb.com, pr@pskb.com
Досье "ЗР": ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за 2010 год Примсоцбанк занимает 140 место по величине чистых активов, 105 – по величине ликвидных активов, 121 – по размеру кредитного портфеля, 82 – по потребительским кредитам, 138 – по кредитованию юридических лиц, 120 – по депозитному портфелю, 149 – по депозитам юридических лиц, 88 – по вкладам населения, 61 – по размеру портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу, 46 – по размеру портфеля ипотечных кредитов, 32 – по объему ипотечного кредитования. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 86 место рэнкинга. Услугами банка пользуются свыше 330 000 частных и корпоративных клиентов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития.
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