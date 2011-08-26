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Портфель кредитования малого бизнеса Примсоцбанка превысил 1 млрд рублей

26 Августа 2011, 17:50 | Приморье

С начала 2011 года Примсоцбанк увеличил объем портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу на 110 млн – до 1 млрд рублей.

«Перевалить рубеж в один миллиард рублей – знаковое событие для нас, – говорит Алексей Пастухов, начальник отдела по развитию кредитования малого бизнеса ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». – На протяжении 2010 года мы приложили немало усилий и ресурсов в развитие программы кредитования малого бизнеса. Специализированные подразделения по работе с предпринимателями появились во всех западных филиалах банка, а также в Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. В результате финансирование малых предприятий развивалось более стремительными темпами, чем остальные виды корпоративного кредитования».

В списке крупнейших банков России за 2010 год, составленном агентством «РБК.Рейтинг», Примсоцбанк занял 61 место по размеру портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу, 37 и 60 места – по их количеству и объему. Всего в прошлом году было выдано 778 кредитов на общую сумму 891 млн рублей, кредитный портфель банка вырос почти в 2,2 раза.

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток

Тел.: (4232) 42-42-42, доб. 417, 210, 398; факс: (4232) 42-20-76.

www.pskb.com, pr@pskb.com

Досье "ЗР": ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за 2010 год Примсоцбанк занимает 140 место по величине чистых активов, 105 – по величине ликвидных активов, 121 – по размеру кредитного портфеля, 82 – по потребительским кредитам, 138 – по кредитованию юридических лиц, 120 – по депозитному портфелю, 149 – по депозитам юридических лиц, 88 – по вкладам населения, 61 – по размеру портфеля выданных кредитов малому и среднему бизнесу, 46 – по размеру портфеля ипотечных кредитов, 32 – по объему ипотечного кредитования. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 86 место рэнкинга. Услугами банка пользуются свыше 330 000 частных и корпоративных клиентов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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