Сотни миллионов для приморского бизнеса

В декабре 2009 года по инициативе губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА был создан Гарантийный фонд. Поручительство Гарантийного фонда позволило малому бизнесу Приморья привлечь 273 млн рублей кредитных средств с июня 2010 года по настоящее время. 14 коммерческих банков края (это и федеральные кредитные структуры, и региональные банковские организации) стали партнерами Гарантийного фонда Приморского края в программе поддержки малого бизнеса.

Начиная с 15 июня 2010 года по настоящее время Фонд выдал поручительств на общую сумму 150 млн рублей. Сферы деятельности приморского бизнеса, воспользовавшегося поддержкой фонда, более чем многообразны. Результатами совместной работы Фонда с коммерческими банками и представителями малого предпринимательства с нами поделились непосредственные участники этого процесса.

«Отрадно, что к работе с Гарантийным фондом проявили интерес как федеральные банки - Сбербанк, ВТБ24, Промсвязьбанк, Росбанк, МДМ Банк, ТрансКредитБанк, Юниаструм банк, Русь банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ), так и региональные (Роял Кредит Банк, банк «Приморье», Дальневосточный банк, Саммит банк, Примсоцбанк). Надеемся, что ряды наших партнеров расширятся. Идет рассмотрение заявок от банка «КЕДР», Банка Москвы, банка «Меркурий», Примтеркомбанка и т.д.», - говорит исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ефим ЯКИМЧУК.

Как известно, Гарантийный фонд предлагает три вида поручительства: в рамках оформления кредита в банке на пополнение оборотных средств, а также на инвестиционные цели. В обоих случаях суммы кредита должны составлять не менее 1 млн рублей, а поручительства - не более 70% от «тела» кредита - 5 млн рублей для приобретения оборотных средств и 10 млн рублей - для инвестиционных вложений. Третий вид кредита, который поддержит своим поручительством Гарантийный фонд, разработан специально для малого бизнеса значимых для экономики Приморья городов - Арсеньева, Дальнегорска, Лучегорска, а также поселка Светлогорье. Минимальная сумма кредита для предпринимателей этих приморских городов снижена до 300 тыс. руб., как и вознаграждение Фонда до 0,5-1% в зависимости от назначения кредита. Ряд бизнесменов уже получили финансирование в рамках данного направления на общую сумму 38,3 млн рублей. Оператором большинства таких кредитов выступил Сбербанк.

Заместитель управляющего филиала АТБ в г. Владивосток Евгений ЖИГАЛОВ отмечает: «Мы активно приступили к работе по программе моногородов в филиалах банка в городах Арсеньев и Дальнегорск. В настоящий момент времени готовим ряд сделок с участием Гарантийного фонда Приморского края и намерены значительно увеличить объем кредитов под его поручительство».

С начала 2011 года более 20 кредитов на сумму 46,2 млн рублей оформили представители малого бизнеса под поручительство Гарантийного фонда Приморского края в Сбербанке. Это на 57% больше, чем в 4-м квартале прошлого года. «Мы предлагаем воспользоваться услугами Гарантийного фонда Приморского края при отсутствии или недостаточности обеспечения по залоговым программам (например «Бизнес Инвест», «Бизнес Оборот»). Это актуально для динамично развивающегося бизнеса или для компаний, срок деятельности которых не превышает полугода (на этапе становления бизнеса)», - говорит начальник отдела организации обслуживания и продаж для юридических лиц Приморского отделения Сбербанка России Наталья КОНДРАТОВА.

По словам начальника управления по работе с клиентами Управления малого и среднего бизнеса Владивостокского филиала Промсвязьбанка Ирины ЧИЧЕРОВОЙ, поручительство Гарантийного фонда Приморского края позволяет бизнесу сделать больший рывок вперед и не откладывать многое из задуманного на будущие годы.

«Разумеется, и банку, и Гарантийному фонду Приморского края приятно поддерживать бизнес, который нацелен на развитие и рост. Поддержка Гарантийного фонда оказала реальную помощь клиентам Промсвязьбанка, которые занимались продажей столь популярных в Приморье товаров из Японии, реализацией морепродуктов, производителям молока. Среди наших заемщиков есть и салон по продаже специализированной техники, в том числе дрелей. Поддержка Гарантийного фонда позволила бизнесмену неоднократно воспользоваться кредитами на большую сумму, если первый раз кредит был оформлен на 3 млн рублей, то рост оборотов позволил получить кредит еще раз в размере 6 млн рублей», - говорит Ирина Чичерова.

«Дальневосточный банк сотрудничает с Гарантийным фондом Приморского края более года, - рассказывает начальник Департамента розничного бизнеса ДВБ Сергей МИХАЙЛЮКОВ, - фонд оказывает неоценимую помощь в развитии малого и среднего бизнеса в нашем регионе. Прежде всего, от сотрудничества с ним выигрывают предприниматели из глубинки, где наиболее остро стоит вопрос с залогами - имеющегося имущества не хватает для привлечения финансирования на серьезные проекты. И им на помощь приходит Гарантийный фонд, предоставляя необходимое поручительство перед банком. Преимущество работы с фондом для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих не во Владивостоке, заключается в том, что весь необходимый пакет документов на получение гарантии можно подать в офисе Дальневосточного банка, и наши сотрудники возьмут на себя все дальнейшие согласование с фондом».

Руководитель Сибирского территориального банка МДМ Банка Алексей САННИКОВ убежден, что появление такой организации в крае, как Гарантийный фонд Приморского края, способствует расширению доступа субъектов малого бизнеса к кредитным ресурсам и соответственно стимулирует экономику. «С помощью кредитов МДМ Банка (и в том числе при поддержке Гарантийного фонда Приморского края) наши клиенты вывели на рынок города новые торговые марки или же увеличили товарооборот, приобрели дополнительные единицы автотранспорта и оборудования и т.д. Некоторые заемщики открыли в городе производство продукции, которая ранее ввозилась из западных регионов», - уточняет Алексей Санников.

«Уже спустя месяц после подписания соглашения о сотрудничестве был выдан первый кредит с поручительством Гарантийного фонда Приморского края. Стало ясно: поддержка малого бизнеса в контексте этой программы по- настоящему эффективна. Так, наш клиент, индивидуальный предприниматель из Уссурийска, приобрел помещение для ведения бизнеса (до покупки коммерческой недвижимости офис приходилось арендовать). Небольшая компания из Находки - производитель хлебобулочных изделий - на кредитные средства произвела ремонт нового хлебопекарного цеха. Несколько транспортных компаний Владивостока обновили собственный автопарк, закупив спецтехнику, которая уже работает на стройках саммита», - рассказывает директор ДВ филиала Роял Кредит Банка Виталий ТАНЦЮРА.

«ВТБ24 подключился к совместной программе в конце 2010 года, и уже в феврале 2011 года началась энергичная работа по выдаче кредитов малому бизнесу под поручительство Гарантийного фонда. Мы можем констатировать, что поручительство Гарантийного фонда Приморского края оказалось наиболее эффективным инструментом поддержки для бизнеса, потребности которого в кредитных средствах варьируются от 2 до 10 млн рублей. Половина средств, выделенных фондом в качестве поручительств, в течение двух месяцев была освоена заемщиками банка. Мы предполагаем, что Гарантийный фонд выделит для ВТБ24 дополнительный лимит, чтобы продолжить активно кредитовать клиентов в рамках совместной программы», - говорит управляющий директор департамента кредитования малого бизнеса Владивостокского филиала ВТБ24 Елена ГВАК. - «Полагаю, что к моему мнению присоединится большинство коллег по рынку: оперативность в принятии решений, хорошо отлаженный процесс коммуникации, оптимистичный настрой, который способствует решению многочисленных задач, присущи каждому специалисту Гарантийного фонда Приморского края и его руководителю Ефиму Якимчуку - в частности. Все перечисленные качества позволяют сделать работу фонда динамичной и результативной».