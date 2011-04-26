Либеральные кредиты для предпринимателей

На 25% вырос объем кредитования бизнеса в Приморье в рублях за 2010 год, составив на 1 января 165,906 млн рублей. Кредитование в валюте добавило почти 42%, до 8,754 млн рублей. Весомую денежную долю из этой суммы получили от банков представители малого бизнеса края, в том числе индивидуальные предприниматели. В лидерах рынка малого бизнеса и по сей день остаются торговые предприятия. Вселяет оптимизм, что многие из них стараются предоставлять услуги и товары повышенного качества за разумные деньги, например, приобретают франшизу и открывают сеть магазинов модной одежды определенной марки.

Что же может являться пропуском для малого бизнеса к кредиту, тем своеобразным критерием, о котором столь часто говорят? На эти и другие вопросы «ЗР» ответили представители банковского сообщества.

Год на демонстрацию серьезности намерений

Бизнес, который имеет лишь государственное свидетельство, но реальных операций по счетам не осуществляет, банк не воспримет как серьезного партнера. «Обращаясь в наш банк, да и, впрочем, в другие кредитные организации, каждый субъект малого бизнеса, ООО или частный предприниматель, должен понимать, что на решение о предоставление кредита влияет срок фактической регистрации, а также дата начала реальной хозяйственной деятельности. Год - именно тот самый срок, в течение которого бизнес может себя проявить, показать, на что он реально способен», - уверена заместитель начальника управления по работе с клиентами управления малого и среднего бизнеса Владивостокского филиала Промсвязьбанка Юлия ЛУШИНА.

В Промсвязьбанке оценивают бизнес также и с точки зрения посильной нагрузки, которые укладываются в общую схему: доходы - расходы - будущие платежи по кредитам. В этом случае последняя составляющая не должна перекрывать собой, а тем более превосходить все, что зарабатывает бизнес в принципе. Банк никогда не пойдет на риск и не выделит денег больше, чем бизнес, по его мнению, сможет осилить. «Выезд на место осуществления деятельности сегодня является непреложным условием проверки клиента банком. Реальное знакомство с ситуацией - уменьшение рисков для банка, и комильфо для бизнесмена, который должен быть максимально открытым, дабы получить необходимые средства», - добавляет Юлия Лушина.

Специалисты Примтеркомбанка при анализе состояния дел клиента также уделяют особое внимание оценке его финансового положения, в том числе достаточности выручки и прибыли для обслуживания займа, которые прямо или косвенно обеспечат погашение кредита и уплату процентов, хорошую кредитную историю. Примтеркомбанк выдает кредиты предприятиям, фактическая деятельность которых составляет не менее года, но при наличии интересных инвестиционных проектов банк может принять решение о кредитовании клиента, деятельность которого осуществлялась и менее 1 года», - рассказали «ЗР» в Примтеркобанке.

ВТБ24 готов рассмотреть заявку на кредит, если бизнесмен ведет отчет своей деятельности в рамках общества с ограниченной ответственностью, либо являясь индивидуальным предпринимателем в течение 6 месяцев. Управляющий директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Елена ГВАК замечает, что исключение может быть сделано для тех организаций, которые диверсифицируют свой бизнес. Они открывают новое направление, но уже с положительной стороны знакомы банку.

В этом случае отношение к сроку ведения нового бизнеса лояльное. Аналогичный подход применяют к клиентам в МДМ Банке, допуская, что фирма прошла недавно процесс перерегистрации, но вместе с тем продолжает свою деятельность в группе компаний.

«12-месячный порог для бизнеса - это, безусловно, для банка более интересно, чем 6-месячный, т.к. уменьшает кредитный риск. Анализируя этот период деятельности, банк может увидеть, насколько эффективно предприятие распоряжалось собственными ресурсами, направляло полученную прибыль в развитие бизнеса. Все вышеперечисленные факторы станут решающими при оценке доходности компании в целом», - считает Елена Гвак.

Руководитель Сибирского территориального банка МДМ Банка Алексей САННИКОВ также полагает, что логика в установлении 12 месяцев в качестве минимального срока регистрации и функционирования бизнеса проста и прозрачна: далеко не каждому предпринимателю, каким бы его дело привлекательным ни казалось изначально, гарантирован успех. «Предположим, что бизнес-идея окажется коммерчески несостоятельной, и клиент не сможет погашать кредит, банк понесет убытки, а клиент испортит свою репутацию. Указанный срок регистрации и функционирования компании достаточен, чтобы клиент получил должный опыт, а бизнес показал свою стабильность», - полагает Алексей Санников.

Можно показать себя и за два квартала

В Азиатско-Тихоокеанском банке, Банке Кедр, НОМОС-РЕГИОБАНКЕ, Примсоцбанке, Роял Кредит Банке возрастной ценз для малого и среднего предпринимательства ограничен 6 месяцами работы на рынке.

Азиатско-Тихоокеанский банк рассматривает и заявки от предприятий, срок ведения финансово-хозяйственной деятельности которых менее 6 месяцев, в данном случае учитывается факт реорганизации компании или наличия фактического успешного опыта работы в данной конкретной сфере.

«Мы готовы рассматривать кредитование малого бизнеса, деятельность которого осуществляется практически в любой отрасли не менее полугода. В процессе анализа клиента банк первую очередь обращает внимание на кредитную историю потенциального заемщика, причем не только в отношениях с кредитными организациями, но и с покупателями и поставщиками. Репутация для банка - это основа основ, и она, конечно же, неразрывно связана с репутацией наших клиентов», - замечает директор Владивостокского филиала НОМОС-РЕГИОБАНКа Владислав ГРЕБЕНЮК.

В ряду важных критериев, которые влияют на принятие положительного решения о выдаче кредита представителю малого бизнеса, управляющий Владивостокским филиалом ЗАО КБ «КЕДР» Наталья ГУЛЕВСКАЯ называет его платежеспособность и обеспечение, перечень которого сегодня существенно расширен. Банк в данном случае рассмотрит как коммерческую недвижимость и товары в обороте, оборудование, так и личное имущество заемщика, третьих лиц, а также другие виды обеспечения. Разумеется, выезжая на место ведения бизнеса и анализируя документацию, банк формирует собственное представление о финансовых потоках заемщика, в процессе убеждаясь, что у клиента достаточно средств для погашения кредита. Таким образом, банк ограждает себя от основного риска - невозврата заемных средств, а предпринимателя от потери залогового имущества и создания неблагоприятной кредитной истории. «Мы видим, что такой подход дает реальные результаты. Так, Владивостокский филиал банка два года назад выделил кредит индивидуальному предпринимателю в размере 500 тыс. рублей. Сегодня же совокупный кредитный портфель этого заемщика составляет более 7 млн рублей, и его бизнес «подрос» с одной торговой точки до четырех», - рассказывает Наталья Гулевская.

По мнению начальника отдела по развитию кредитования малого бизнеса Примсоцбанка Алексея ПАСТУХОВА, в среднем только через полгода становится понятна динамика финансовых показателей компании и стабильность ее деятельности. «Стадию первоначального развития бизнеса можно сравнить со служащим, только что устроившимся на работу и получающим заработок в зависимости от того, какое количество товара он смог реализовать. Или другой пример - пока человек не поймет, каким будет его средний доход, вряд ли он станет оформлять ипотеку», - уверен Алексей Пастухов.

С точки зрения главного специалиста отдела кредитованию юридических лиц ДВ филиала Роял Кредит Банка Татьяны ЛЫСЕНКО, две отчетные даты, а именно два квартала являются ключевыми понятиями при оценке платежеспособности малого бизнеса. Анализируя этот период деятельности, банк все же имеет возможность спрогнозировать дальнейшее развитие потенциального клиента. Хотя полгода - срок для того, чтобы бизнес смог «встать на ноги», конечно, небольшой. «При обращении в банк, - напоминает Татьяна Лысенко - желательно иметь расчетный счет и вести бухгалтерию предприятия - хотя бы для себя, пусть даже в тетрадке». В итоге, после оценки финансового состояния Роял Кредит Банк может предоставить такому заемщику ссуду в размере до 120 млн рублей под залог движимого и недвижимого имущества, товаров в обороте, даже личного имущества собственников предприятия. Залогодателем может выступать и третье лицо.

Самые лояльные

Требования к продолжительности деятельности малого бизнеса в Дальневосточном банке и Сбербанке на сегодняшний день являются минимальными - это три месяца фактической деятельности.

С точки зрения начальника Департамента розничного бизнеса Дальневосточного банка Сергея МИХАЙЛЮКОВА, за три месяца не только банк как кредитор, но и сам предприниматель может понять, насколько успешен бизнес. Первые три месяца работы являются проверкой для бизнесмена, за этот период становится понятно, насколько он знает рынок, является ли предлагаемый им товар или услуги востребованными, насколько рентабельна его компания. Убедившись в успехе своей идеи, предприниматель может начинать привлекать внешнее финансирование. По словам нашего собеседника, наличие обеспечения не является критичным, клиент всегда может воспользоваться беззалоговыми кредитами или помощью Гарантийного фонда Приморского края.

В Сбербанке отмечают дифференцированный подход к допуску предприятий к кредитованию в зависимости от сроков ведения бизнеса. Например, обратившись в Сбербанк, торговые предприятия с опытом работы не менее 3-х месяцев вполне могут рассчитывать на положительное заключение. В данном случае годовая выручка компании или индивидуального предпринимателя не должна превышать 400 млн рублей. Шести месяцев работы вполне достаточно перед обращением в банк прочим компаниям из сектора малого и среднего предпринимательства, будь то производство или сфера услуг.

Более серьезные требования банк предъявляет к сезонному бизнесу, опыт ведения деятельности в данной области не может быть менее 12 месяцев. При комплексной оценке сезонного бизнеса в первую очередь анализируется выручка клиента за последние 12 месяцев, как основной источник погашения кредита. Данный подход повышает вероятность одобрения заявки клиента на кредитование. Банк учитывает сезонные колебания продаж и предлагает оптимальные условия получения и погашения кредитов»