Дело в учете

Приказ Минфина России №66н от 2 июля 2010 год внес ряд существенных изменений в учетную политику предприятий, утвердив новые формы бухгалтерской отчетности, необходимые к заполнению в 2011 году. Каким образом это может отразиться на ведении дел у представителей малого бизнеса и не приведет ли к закономерному увеличению финансовой нагрузки. На этот и другие вопросы «ЗР» ответила член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства во Владивостоке, директор Приморского территориального института профессиональных бухгалтеров, кандидат экономических наук Елена ТАРАСОВА.

- Изменения, внесенные Приказом Минфина РФ № 66н, в первую очередь связаны с процессами, направленными на сближение норм и правил российского бухгалтерского учета с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Между тем изменения в бухгалтерскую отчетность на данном этапе существенно не затронут малый бизнес. Это связано с тем, что организации, находящиеся на упрощенной системе налогообложения (УСНО), а также предприниматели без образования юридического лица (ПБОЮЛ) и приравненные к ним адвокаты бухгалтерскую отчетность могут не составлять. Остальные организации по-прежнему могут предоставлять бухотчетность в упрощенном виде.

- На самом деле сегодня это редкое преимущество малого бизнеса - не вести бухгалтерскую отчетность, ограничиваясь налоговой.

- Да, таким правом предприниматели наделены по закону. Но в дальнейшем подобное невнимание к отчетности приводит к тому, что бизнес на УСНО просто не возможно оценить. Опыт ведения аудиторской деятельности позволяет мне так говорить. Случается, что к нам обращаются предприниматели, которые желают понять, во сколько может быть оценен их бизнес. Они намереваются либо продать свое дело, либо оставить его в наследство. Начнем с того, что бизнес таких клиентов, как правило, раскручен, на что потрачено немало усилий, и тут появляется вполне адекватный покупатель. Что может вызвать его интерес? Принадлежность основных средств и других ценностей. Чаще всего проверить это невозможно. Что-то, к примеру, было приобретено за наличный расчет без документов. Или на поверку оказывается, что бухгалтерская отчетность велась буквально в тетрадках. Документация, которая может подтвердить расчеты с контрагентами, не сохранена, чеки, акты, счета-фактуры восстановлению не подлежат. Таким образом, у бизнеса отсутствует какой - либо «документ», подтверждающий наличие у него имущества, обязательств и капитала, как правило, в его роли должен выступать бухгалтерский баланс.

При продаже бизнеса, который генерирует денежные потоки, но требует больших активов, также надо иметь в виду - это обстоятельство необходимо доказать. На мой взгляд, применение УСНО внесло большой беспорядок в ведение учета для малого бизнеса. В итоге предприниматель остается как будто у разбитого корыта - нет отчетности, нет основных средств, и соответственно срывается сделка по продаже бизнеса. Такая бизнес-инфантильность чаще всего характеризует предпринимателей, которые основали свое дело в начале 90-х.

- Елена Юрьевна, выходит, чтобы продать дело, нужно восстанавливать бухгалтерский учет?

- Да, практика последних лет подтверждает такую необходимость. Даже успешное предприятие, определяемое как малое, не получается продать только по одной причине - отсутствие бухгалтерской отчетности. Ведь покупателями, как правило, являются крупные бизнесмены, в деле которых процесс формирования бухгалтерской отчетности уже настроен, и самое главное - управленческие решения осуществляются именно на основании этой отчетности.

А в большинстве случаев восстановить отчетность бизнеса-продавца невозможно. Все надо начинать с нуля, показывать все операции, что называется, «выходить из тени». Не устаю повторять: чтобы ваш бизнес хоть что-то стоил, необходимо хранить все документы в установленном порядке, вникать в те виды деятельности, которые в соответствии с ОКВЭД указаны в уставе предприятия.

Чаще всего малый бизнес контролирует единственный собственник, он «держит в уме» многие операции и решает проблемы в неформальном порядке. Понемногу бизнес развивается, а значит, возникают всевозможные вопросы. Может произойти все что угодно, например, пожар на складе с обоями или меховыми шубами. Как будто бы все просто - товар был своевременно застрахован, и соответственно страховая премия должна быть выплачена в пределах полученного убытка. Но этот ущерб надо подтвердить! И здесь, как ни странно, возникают сложности. Для того чтобы получить компенсацию, необходимо предоставить накладные, счета-фактуры, накладные на перемещение товара и т.д. Малый бизнес, как правило, такой учет не ведет и, пытаясь получить положенные деньги, подает в суд и нанимает аудиторов. Перед нами также открывается безрадостная картина - в связи с тем, что должный учет отсутствовал, движение товара оформлено не было. Более того, на складе по документам находился совершенно другой товар, а не тот, который был застрахован. Нонсенс!

- О чем довольно часто забывают предприниматели, определяя свою политику в области финансов?

- Как ни странно, вполне очевидные факты. Например, то, что налоговое законодательство предусматривает наказание в виде штрафа и пени за несвоевременное получение платежей. Мы в буквальном смысле для многих «открываем Америку», советуя пользоваться налоговым календарем, размещенным на многих специализированных сайтах, в том числе и ФНС России. Советуем даже при предоставлении отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде всегда иметь под рукой файл и копию отчета на бумаге. Всегда обращаем внимание на то, что почтовое направление должно содержать опись вложений, иначе налоговая инспекция не уведомит о получении письма с отчетом.

Безбумажный документооборот также предъявляет свои требования к экономической безопасности, которой часто пренебрегают, а именно соответствующим хранением пресловутых флешек и электронных ключей. Наконец, надо учиться читать выписки с банковского счета, проверять прохождение платежей, и налоговых в том числе. Не верить на слово и не пускать все дела на самотек.

Кстати, первое чтение прошел проект новой редакции Закона 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», который накладывает обязательство на всех юридических лиц, в том числе на ООО, вести бухгалтерский учет, а значит, отказаться от рукописных книг доходов и расходов. Время безответственного бизнеса заканчивается.