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Прокуратура проверяет, за что край лишен денег на капремонт жилья
Фонд содействия реформированию ЖКХ заморозил финансирование краю и еще 35 регионам. Как сообщил прокурор края Юрий ХОХЛОВ, по данному факту уже началась проверка.
У Приморья еще есть шанс вернуть доверие Фонда и получить федеральные средства на капремонт ветхих многоэтажек. В противном же случае приводить в порядок устаревший жилой фонд придется самим жителям при поддержке регионального и муниципального бюджетов. В прошлом году только в столице Приморья было отремонтировано более 200 многоквартирных домов. Мэрия планировала, что в этом году число домов-участников программы увеличится вдвое. Но теперь придется либо увеличивать тариф на строку «капитальный ремонт», либо привлекать деньги городского и краевого бюджетов.
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