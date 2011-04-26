Прокуратура проверяет, за что край лишен денег на капремонт жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ заморозил финансирование краю и еще 35 регионам. Как сообщил прокурор края Юрий ХОХЛОВ, по данному факту уже началась проверка.

У Приморья еще есть шанс вернуть доверие Фонда и получить федеральные средства на капремонт ветхих многоэтажек. В противном же случае приводить в порядок устаревший жилой фонд придется самим жителям при поддержке регионального и муниципального бюджетов. В прошлом году только в столице Приморья было отремонтировано более 200 многоквартирных домов. Мэрия планировала, что в этом году число домов-участников программы увеличится вдвое. Но теперь придется либо увеличивать тариф на строку «капитальный ремонт», либо привлекать деньги городского и краевого бюджетов.