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В Приморском крае стартовала ипотека с господдержкой
Всего за неделю с начала работы программы Сбербанк в Приморье принял более 50 заявок на жилищные кредиты по ставке 11,9% годовых. О старте программы и ее условиях рассказали деловой газете «Золотой Рог» специалисты Сбербанка.
Основное условие программы – покупка жилья у застройщика на первичном рынке. Важно, чтобы объект возводился или уже был построен в соответствии с 214-ФЗ о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с государственной поддержкой» в Приморье составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%, а срок – до 30 лет для всех категорий заемщиков. В таком случае жители Приморья могут оформить жилищный кредит по ставке 11,9%. При этом по кредитам Сбербанка для физических лиц нет никаких комиссий.
«Заявки по данной программе мы начали принимать 18 марта 2015 г., но воспользоваться сниженной ставкой могут все, у кого уже есть одобренные ранее заявки, соответствующие условиям программы, - отметила Ольга Карловская, заместитель управляющего Приморским отделением ОАО «Сбербанк России». – Ставка 11,9% годовых сохраняется на всем протяжении действия договора: как во время строительства объекта, так и после регистрации права собственности».
Подать заявку по программе «Ипотека с государственной поддержкой» в Приморье можно как в отделении банка, так и в офисе компании-застройщика. Заявки принимаются до 31 декабря 2015 г.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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