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Доступное торговое финансирование от Сбербанка - альтернатива дорогому кредиту
Рост многих российских компаний резко замедляется из-за дорогих кредитных ресурсов, предлагаемых на внутреннем рынке. При их использовании на заемщика ложится тяжелое долговое бремя.
Оптимальный выход из сложной ситуации – торговое финансирование от крупнейших российских банков. Постимпортное и внешнеторговое финансирование Сбербанка - оптимальный для российских компаний путь к дешевым финансовым ресурсам зарубежных стран.
Устойчивая репутация
За счет чего удается достичь весомой экономии? Все просто и понятно. Если деньги у иностранного банка просит малоизвестная ему (пусть и широко известная в нашей стране) компания, она их получит под довольно высокий процент. Это неизбежная плата за риск. Устойчивая репутация Сбербанка России на мировых финансовых рынках помогает заемщику получать средства по уникально низким для нашего рынка ставкам как для покупки товаров и услуг, так и для модернизации производства. Получить финансирование может практически любая компания, и для этого не придется тратить много времени или готовить большое количество документов.
Оптимальные схемы
Так в чем же сходство и различия двух основных продуктов торгового финансирования Сбербанка?
Главное преимущество постимпортного финансирования — низкая стоимость заемных средств. Для минимизации коммерческих и финансовых рисков расчеты по контракту осуществляются аккредитивами. При импорте сложного дорогостоящего оборудования с длительным сроком окупаемости или при реализации крупных строительных проектов клиенту предоставляется постимпортное финансирование под страховое покрытие экспортных кредитных агентств (ЭКА).
Клиентам с высоким рейтингом надежности Сбербанк предлагает постимпортное финансирование с использованием непокрытых аккредитивов, в некоторых случаях даже без обеспечения.
Основное преимущество внешнеторгового финансирования (или финансирования под контракт) – простота оформления при сохранении относительно низкой стоимости кредитных ресурсов для клиентов. Экспортеры получают возможность финансировать поставку или производство различной продукции, закупку сырья и комплектующих, транспортные и иные услуги. Импортеры применяют этот механизм при невозможности использования аккредитивов в расчетах по контракту.
Доступно и оперативно
Схема постимпортного финансирования отработана до мелочей: клиент обращается в Сбербанк на любом этапе подготовки контракта. Банк структурирует сделку, организует финансирование и открывает аккредитив в пользу иностранного поставщика. Иностранный банк выплачивает поставщику деньги за товар и предоставляет отсрочку платежа для Сбербанка, который, в свою очередь, дает отсрочку своему клиенту-покупателю, тем самым иностранный поставщик получает свои деньги, а российский покупатель - отсрочку платежа. При этом Сбербанк готов кредитовать клиента в рублях, существенно снижая его валютные риски.
Везде и на любые сроки
Сбербанк предоставляет своим клиентам торговое финансирование в любой точке своего присутствия в Европе (Австрия, Швейцария, Германия, Украина, Беларусь и т.д.), Азии (Китай, Индия, Корея) и Америке (США).
Срок финансирования торговых операций в Сбербанке составляет в среднем до 5 лет. Однако импортеры капиталоемких товаров и услуг, используя покрытие экспортно-кредитных агентств (ЭКА), могут увеличить этот срок до 18 лет.
Двери Сбербанка всегда открыты для российских компаний, которые нуждаются в доступных ресурсах для работы на внешних рынках. Дело за вами!
Голос клиента
Владимир Щербаков, генеральный директор ОАО «Тернейлес»:
- В декабре 2012 года, в рамках схемы внешнеторгового финансирования Сбербанка России, нам удалось получить заем $10 млн сроком на 2 года от немецкого банка для производства древесины на экспорт. С уверенностью заявляю, что стоимость внешнеторгового финансирования действительно доступнее привычного кредита. Планируем расширять свое сотрудничество со Сбербанком по этому направлению.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012.
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