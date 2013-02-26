Сбережет ли сберегательный сертификат ваши деньги? Плюсы и минусы новой банковской услуги

Особенности относительно молодого для России банковского продукта

В то время как одни банки активно предлагают рассмотреть клиентам сберегательный сертификат как альтернативу вкладу, другие относятся к ценной бумаге с осторожностью: ведь далеко не каждому клиенту интересны длинные вложения без возможности пополнения. Сберегательный сертификат - ценная банковская бумага, которая приобретается для того, чтобы вложить деньги на определенный срок и после его окончания получить от выпустившего сертификат банка вложенную сумму и проценты.

Выпускаются они на специальном бланке с высокой степенью защиты от подделок. Хранятся такие сертификаты в зависимости от пожеланий держателя либо дома «под матрасом», либо в банковской ячейке. Так, внедривший с начала года Банк Москвы услугу «Сберегательный сертификат на предъявителя» также предлагает их владельцам пользоваться для хранения сейфовыми ячейками. При этом для сертификатов на сумму более 15 млн рублей хранение в Банке Москвы осуществляется бесплатно.

Номинал сертификата, как правило, начинается от 10 тыс. рублей и заканчивается суммой в 100 млн рублей. Срок, в течение которого на суму, вложенную в сберегательный сертификат, начисляется прибыль, также разнится: в среднем от трех месяцев до трех лет. При этом максимальная прибыль возможна в случае длительного периода, а чем больше номинал сертификата, тем больше начисляется по нему годовых.

«Сберегательный сертификат интересен любому частному клиенту вне зависимости от его достатка и финансового положения. Так как минимальная сумма небольшая, а процент выше, чем по аналогичным вкладам, подобный вид вложений становится все более и более популярным среди населения», - пояснила Елена СЕРОВА, советник управляющего ББР Банк, Владивосток.

Сберегательные сертификаты могут быть только рублевыми, оформляются на определенный срок и не имеют возможности продления, проценты по ним перестают начисляться, как только истекает срок сертификата. Сами сертификаты бывают именные и на предъявителя. В первом случае банковская ценная бумага может быть предъявлена к оплате только своим первоначальным владельцем, поэтому в случае передачи кому-то сертификата придется составить договор переуступки прав. Во втором случае сберегательный сертификат передается другому человеку простым вручением, т.е. его можно подарить, оставить в наследство, оставить как залог по кредиту и т.д.

«Сертификат обладает высокой мобильностью - его можно обналичить в любом офисе банка в нужное вам время. Бланк надежно защищается от подделок, об этом клиенту также не стоит беспокоиться. Сочетание всех этих условий и делает сберегательный сертификат популярным. Сберегательные сертификаты - это относительно молодой банковский продукт для России. Его отличает многофункциональность, и поэтому популярность ценной бумаги возрастает с каждый годом. Учитывая то, что рынок подстраивается под спрос, количество интересных предложений также растет, перспективы есть», - добавила Елена Серова.

Несмотря на ряд преимуществ, многие банки не выпускают подобные бумаги и предпочитают предлагать клиентам опробованный продукт - депозит.

«Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) не внедрял услугу «Сберегательный сертификат», поскольку, на наш взгляд, она не совсем интересна клиентам, так как не позволяет выбирать валюту, в которой открывать сбережения, не предусматривает возможность частичных снятий без потери процентов. А также клиент не имеет возможности пополнять сумму сбережения и пролонгировать сертификат. Однако в нашем банке существует традиционный инструмент для сбережения и накопления денежных средств - это вклад», - отметила начальник отдела розничных продаж ОО №18 в г. Владивосток АТБ Евгения НИКОНОВА.

Кстати, нераспространение закона о страховании вкладов на сберегательные сертификаты - дополнительный сдерживающий фактор. При отзыве у банка лицензии, например, владелец не получит страхового возмещения за вложенные в сертификат деньги.

«Главная особенность сберегательного сертификата на сегодняшний день - средства, которые размещены в них, не участвуют в системе страхования вкладов. В то же время именно это условие на текущий момент позволяет предложить по сберегательному сертификату ставку чуть выше, чем по классическому банковскому депозиту», - объясняет заместитель начальника управления пассивных и комиссионных операций ВТБ 24 Мария САЕНКО.

Если говорить о вводе и развитии данного продукта на рынке, сберегательный сертификат - не единственное продуктовое предложение, выведенное на рынок в последние годы. Примером служат комбинированные продукты, такие как «вклад+ пиф», которые предлагаются сегодня многими банками. «Предлагает или не предлагает банк какой-либо продукт, зависит от нескольких факторов: желания банка продвигать именно этот продукт, понимания (восприятия) продукта клиентами и индивидуальных сберегательных потребностей самого клиента в определенный момент времени», - говорит Мария Саенко.

Между тем, несмотря на «издержки производства», сберегательные сертификаты своими высокими процентами привлекли немало людей: более 170 млрд рублей составили вложения в подобные бумаги. При этом эксперты отмечают, что сертификаты - все-таки удел очень состоятельных клиентов. Так, сертификат номиналом от 50 тыс. до 1 млн рублей может принести 9,5% годовых при его оформлении на 1095 дней. Максимальную ставку по сертификату в 10,25% годовых обеспечит лишь вклад в 100 млн рублей и более. Соответственно, банкам выгодно привлекать таких клиентов, но далеко не всем.

«На сегодняшний момент для ВТБ 24 не является однозначным решение вопроса о целесообразности введения такого продукта, как сберегательные сертификаты, - говорит начальник управления пассивных и комиссионных операций департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Ашот СИМОНЯН. - С одной стороны, для клиента сберегательный сертификат является практически полным аналогом классического депозита, который есть в продуктовой линейке практически любого банка: клиент размешает средства на определенный срок, в конце срока - получает проценты. А это ставит под некоторое сомнение необходимость введения еще одного сберегательного продукта. С другой стороны, у сберегательных сертификатов есть ряд неоспоримых преимуществ: помимо возможности установить по сертификаты более высокой ставки, сертификаты могут быть переданы любому человеку, что, несомненно, повышает их привлекательность относительно классических депозитов».

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.