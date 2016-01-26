Эксперты Деловой газеты «Золотой Рог» рекомендуют рублевые депозиты и новую недвижимость, золото уже не в тренде

Начало 2016 года «порадовало» население непрерывным падением цен на нефть и, как следствие, снижением стоимости рубля. Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» эксперты пояснили, куда жители Приморья вкладывают свободные денежные средства и на какие инструменты инвестирования стоит обратить внимание, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Вклады в рублях

В январе официальный курс доллара по отношению к рублю то и дело обновляет исторические максимумы. Однако, несмотря на падение привлекательности российской валюты как инструмента инвестиций, банки пока не спешат повышать ставки по рублевым депозитам, и даже прогнозируется дальнейшее незначительное снижение. Впрочем, при текущих курсах валют обмен рублей на доллары – не самая лучшая идея для рядовых граждан. Соответственно, для тех, кто получает и тратит в рублях и делает небольшие сбережения, депозит в отечественной валюте является оптимальным решением.

«На сегодняшний день банковский депозит по-прежнему остается самым надежным и наименее рисковым инструментом для сохранения денежных средств, - отметил управляющий ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ. - Население еще в 2015 году перешло на сберегательную модель поведения. Ослабление рубля в конце года не вызвало оттока денежных средств. В 2016 году в текущей ситуации вряд ли будет разворот в сторону потребительской модели, люди даже при уменьшении доходов стараются что-то отложить, а не потратить. Пока в экономике сохраняется высокий уровень неопределенности, лучше всего оставаться в банковских депозитах. Причем разместиться прямо сейчас. Мы предполагаем, что в 2016 году ставки будут снижаться».

Эксперт в области личных финансов, директор ООО «Финион» Вячеслав КАРТАМЫШЕВ согласен с тем, что банковские вклады всегда были самым востребованным финансовым решением и остаются по сей день. Но гнаться за заманчивыми ставками и делать необдуманные вклады эксперт не советует.

«На рынке происходит много интересного. В частности, бюджет АСВ уже пуст и живет за счет кредитов ЦБ, поэтому нужно быть крайне осторожным с банками, где высокие ставки и высокий риск отзыва лицензии. При текущей экономической ситуации неизвестен тот порог, до которого ЦБ будет брать на себя финансовые риски по возвращению вкладов населению», - говорит эксперт.

Валюта и валютные депозиты

Традиционно валюта является одним из наиболее надежных инструментов сохранения средств. Но это применимо преимущественно к тем счастливчикам, которые зарабатывают в валюте. Большинство экспертов уверены, что не стоит брать валюту на ее максимальных значениях, а некоторые даже допускают, что к лету доллар США подешевеет на 20%.

По данным банкиров, жители Приморья во время очередного понижения стоимости рубля штурмовать обменники и переводить свои сбережения в доллары не спешат.

«Ажиотажного спроса на обмен валюты среди клиентов не наблюдается. Традиционно спросом у клиентов Морского Банка пользуются доллары США, также популярны сделки с юанями, валютой нашего ближайшего соседа – Китая. Достаточно активен спрос на депозиты со стороны населения, но доля валютных вкладов в общем объеме не изменилась», - рассказал управляющий филиала ОАО «Морской Банк» во Владивостоке Константин ПОРУБЛЕВ.

ВТБ24 также не отмечает высокого спроса на валюту США. Банк с октября 2015 года начал продажу азиатской валюты, в частности китайского юаня, и в Приморье отмечен повышенный спрос на данную валюту среди клиентов банка. «Это позволило юаню сразу занять свое место в Топ-5 наиболее популярных валют у клиентов ВТБ24 (сразу после доллара США, евро, фунта и швейцарского франка). Юань опередил такие валюты, как канадские доллары, иены, шведские, норвежские и датские кроны», - пояснил Александр Вялков.

Банк «Приморье» осуществляет операции с 7 видами наличной иностранной валюты и 11 видами валюты при безналичных операциях клиентов.

«В конце года мы отмечали повышенный спрос населения ко всем иностранным валютам. Особенно в преддверии новогодних каникул и традиционных выездов населения за границу наблюдался спрос на наличные валюты стран Азии (Таиланд, Южная Корея, Китай). Также хотелось бы отметить постоянно растущий интерес клиентов к расчетам в национальных валютах ввиду их экономии за счет отсутствия двойной конвертации. Кроме того, в условиях волатильности рынка данная услуга становится все более актуальной. В общем объеме вкладов, открытых за последнее время в банке «Приморье», 16% - это вклады в иностранной валюте. Чаще всего клиенты выбирают долларовые депозиты, на втором месте - вклады в юанях, на третьем – в евро», - отмечает руководитель PR-службы ПАО АКБ «Приморье» Лия ХАБАРОВА.

Эксперты советуют: если вы расходуете не все, что зарабатываете, то вполне логично держать часть вкладов в валюте, желательно в долларах США, так как в данный момент отчетливо прослеживается цикл укрепления доллара ко всем остальным мировым валютам. Таким вкладчикам прошлый год принес 35-38% годовых доходности.

«Конечно, это не гарантия будущей доходности, но начало января сохраняет данную тенденцию. Главное – не поддаваться паническим настроениям и придерживаться намеченных планов, иначе рискуете больше потерять», - говорит Вячеслав Картамышев.

Драгоценные металлы

Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) подсчитали: клиенты, которые совершили покупку золота 12 января 2015 года, а продали металл 28 декабря 2015 года, получили отрицательную доходность от вложений в актив – минус 3,16%. Серебро тоже показало убыток для клиентов в минус 10,75%. Такая динамика значительно охладила и без того неявный интерес населения к инвестициям в металлы, как в обезличенной форме, так и к слиткам.

«Снижению популярности золота поспособствовало снижение мировых цен на благородный металл. Золото, как известно, в отличие от вкладов и акций не приносит ни процентов, ни дивидендов. В этом плане оправданием для его покупки могут быть только ожидания роста его цены. В последние 2,5 года цены на этот металл нестабильны. Конечно, россияне имеют дело с рублевыми ценами на товар, и рост курса доллара в какие-то моменты давал выигрыш и по металлу (в рублях) даже при снижении мировой цены. Но тем не менее при прочих равных вклады (как валютные, так и рублевые) в банках выигрывают в доходности по сравнению с металлом из-за депрессии его цены. К тому же металлические счета не обладают гарантией со стороны АСВ в отличие от обычных депозитов», - отмечает Александр Вялков.

Вячеслав Картамышев уточняет, что в период повышения ставки ФРС и укрепления доллара будет происходить давление на стоимость золота, поэтому в краткосрочной и, возможно, среднесрочной перспективе на данном виде актива заработать вряд ли получится. «Однако стоит учесть факт, что чем более нестабильны финансовые рынки, тем больше инвесторов переводят свои капиталы в том числе и в драгметаллы. В перспективе долгосрочной нас, скорее всего, ждет повышение цен, так как легкодоступные возможности по добыче ценного металла уже исчерпаны», - отмечает эксперт.

Недвижимость

Недвижимость всегда являлась хорошей инвестицией. Сейчас эксперты также не исключают, что она станет хорошим инвестиционным инструментом, если с умом подходить к этому вопросу. Например, вложение во вторичный рынок недвижимости во Владивостоке может быть оправдано, но только в долгосрочной перспективе, считает директор компании «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ. Первичный рынок может стать для инвесторов еще интересней. Во Владивостоке есть определенная доля населения, которая это поняла давно и системно строит свой пассивный доход на операциях по покупке новостройки на котловане с последующей ее продажей по результатам сдачи дома, сообщила начальник отдела новостроек компании «Городской риэлторский центр» Вера ЛАГВИЛАВА.

«Финансовые результаты у этого подхода очень неплохие: вкладывая 2,5-3 млн рублей, инвестор «выращивает» на новостройке сумму от миллиона и более. Самое интересное в этой схеме то, что порог входа не является шокирующе высоким: «заходить» в инвестирование новостройки можно с накоплениями в 0,5 млн рублей и возможностью выплачивать ежемесячные взносы по рассрочке или ипотеке. Если подходить к процессу стратегически и планировать на долгосрочную перспективу, за 5-7 лет можно либо серьезно увеличить капитал, либо «вырастить» из одной квартиры две-три», - рассказывает риэлтор.

Конечно, чудес не бывает: принципиально важно выбрать правильные объекты инвестирования. Как с точки зрения соотношения «цена - качество», так и с точки зрения выбора застройщика.

«Объекты и компании, которые их предлагают, нужно проверять крайне тщательно - во избежание заморозки денег на патологически медленно строящемся доме. Впрочем, методики проверки существуют, и мы на своей практике подтвердили, что существенное снижение рисков на рынке новостроек более чем возможно. И к снижению рентабельности вложений оно не ведет», - поясняет Вера Лагвилава.

Альтернативные инструменты

В основном эксперты выступают за проверенные и наименее рисковые вклады, но сразу отвергать альтернативные продукты не советуют. По наблюдениям специалистов ВТБ24, все больше клиенты банка размещают средства в ценные бумаги (пакеты акций и облигации) и другие инструменты, приносящие больший доход, чем вклады. Объем таких операций в 2015 году увеличился в разы. Также специалисты ВТБ24 часть средств (20-25%) рекомендуют разместить в специально разработанный новый инвестиционный мультивалютный продукт «Двойной», реализуемый совместно с «ВТБ Страхование жизни». Продукт сочетает в себе вклад с повышенной доходностью и инвестиционное страхование жизни, которое действует по всему миру.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.