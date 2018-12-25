Цементная империя экс-мэра Владивостока готовит крупную финансовую сделку

Через банк «Санкт-Петербург»

Холдинг «Востокцемент» (крупнейший производитель цемента в ДФО) планирует заключить договор на открытие импортного документарного аккредитива без резервирования средств на сумму $680 тыс. с банком «Санкт-Петербург».

Вопрос принятия решения о согласии на заключение взаимосвязанной сделки в среду рассмотрит совет директоров АО «Спасскцемент» (входит в холдинг «Востокцемент»).

Отметим, что «Спасскцемент» в январе-сентябре 2018 года сократил чистую прибыль на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 829,432 млн рублей. Выручка снизилась на 0,3% - до 6,053 млрд рублей, себестоимость выросла на 5,2%, до 3,096 млрд рублей.

Кредиторская задолженность предприятия выросла с 1,178 млрд рублей на начало 2018 года до 1,987 млрд рублей на 30 сентября, дебиторская задолженность возросла с 1,786 млрд рублей до 3,807 млрд рублей.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Документарный аккредитив - это денежное обязательство открывшего аккредитив банка (банк-эмитент) от имени покупателя выплатить продавцу согласованную сумму, оговоренную договором, при условии предоставления продавцом указанных в аккредитиве документов

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото: ИА PrimaMedia.