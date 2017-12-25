www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.32 р. 100 JPY: 51.42 р.
EUR: 69.13 р. 10 CNY: 88.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Сбербанк готов отказаться от банковских карт

25 Декабря 2017, 15:33 | Приморье

Жителям Приморья, видимо, придется смирится с часто пустыми или сломанными банкоматами - Герман Греф считает банковские карты атавизмом

Глава Сбербанка Герман Греф назвал банковские карты атавизмом. При этом он отметил, что еще долгое время наличные деньги будут находиться в обороте, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Во время "Прямой линии" с сотрудниками Греф рассказал, что в основном совершает оплату покупок через систему мобильных платежей Apple Pay, а карточками пользуется "от безвыходности". При этом он отметил, что пользуется картами только Сбербанка.

"Мечтаю о том моменте, когда у меня карточки вообще не будет в кармане, считаю это атавизмом вообще", - заявил Греф.

В то же время глава Сбербанка полагает, что наличные деньги еще долгое время будут находиться в обороте.

Как сообщали "Вести.Экономика", ранее в Центробанке отметили, что россияне все меньше денег снимают с платежных карт, предпочитая ими расплачиваться.

Так, если за 9 месяцев 2016 г. физические лица сняли с карт более 19 трлн руб., то за такой же период этого года - 18,7 трлн руб.

Вместе с тем количество и общая сумма безналичных операций по картам при оплате товаров и услуг продолжают стабильно расти от квартала к кварталу. Всего за три квартала текущего года граждане расплатились картами в торгово-сервисной сети почти 13 млрд раз на общую сумму 11,4 трлн руб.

Средний чек при оплате наличными составил 891 руб. по сравнению с 940 руб. годом ранее. Это свидетельствует о том, что карты все чаще используются при совершении повседневных покупок.

На конец сентября в России было выпущено 265 млн платежных карт, из них 150 млн - активных, с использованием которых была проведена хотя бы одна операция.

В сентябре Сбербанк начал выпускать бесконтактные карты "Мир", которые позволяют оплачивать покупки в одно касание.

"Активная фаза внедрения бесконтактной технологии в Сбербанке началась в мае этого года, когда банк перевел большинство карт своей продуктовой линейки на "бесконтакт". На данный момент объем бесконтактных дебетовых и кредитных карт Visa и MasterCard Сбербанка составляет 15 млн штук, это 11% всего портфеля карт, выпущенных банком", - сообщил тогда банк.

Как уже сообщала газета "Золотой Рог" в регионе банкоматов Сбербанка становится все меньше, а те что остались - часто пусты либо не работают по причинам поломки. Видимо, ставка на широкую сеть банкоматов у банка осталась в прошлом. На дополнительные затраты на содержание этой сети надеятся, судя по словам главы Сбербанка, не приходится. Жаль только, что столичные банкиры подходят к регионам со своей московской колокольни и не учитывают, к примеру, что в сотнях населенных пунктах региона нет интернета, а многие до ближайшего банкомата добираются по нескольку часов. Еще нюанс - примерно до 60-70% экономики в разных регионах ДФО, в том числе из-за неразумной политики федерального центра, находится в теневом секторе. То есть бал здесь правит "черный" нал. А значит людям, в том числе и для элементарного выживания, нужны наличные, а никак не система Apple Pay, о которой здесь многие и не слышали. Можно, конечно, по привычке плюнуть на людей - дескать, ваши проблемы, но сдается, что Сбербанк - по сути государственная структура, а не собственность давно оторвавшихся от жизни столичных небожителей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: динамика  экономика  brent  акции  наличные  доллар  apple pay  баррель  карта  валюта  сбербанк  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  деньги  евро  проект  нефть 













Комментарии

  • Nim16:21, 25.12.2017#

    На рынок или там продуктовую базу с карточкой не сходишь.

  • Евген16:21, 25.12.2017#

    Пусть Греф мне купит Айфон и я тоже буду пользоваться Apple Pay. . .

  • Мимолетом19:00, 25.12.2017#

    Так откуда ему знать что это недосягаемо для средне статистического Россиянина?! Они так и живут, если у них есть, значит и всем остальным это доступно! А тот факт что половина еще вообще пользуется кнопочными тлф. так им это не в домек! Принцип - сытый голодного не разумеет! очень актуален для России!

  • Прохожий16:40, 25.12.2017#

    Потеряют клиентов

  • Люблю путина19:38, 25.12.2017#

    Подонок ульянов-бланк отомстил за брата, а греф мстит России за Сталинград.

  • Z20:50, 25.12.2017#

    А операционную систему он уже заменил на собственную?

  • Псевдоним20:50, 25.12.2017#

    А кто сказал что сбербанк государственный?

  • Псевдоним21:11, 25.12.2017#

    Боже какой грефф идиот

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru