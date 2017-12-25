Сбербанк готов отказаться от банковских карт

Жителям Приморья, видимо, придется смирится с часто пустыми или сломанными банкоматами - Герман Греф считает банковские карты атавизмом

Глава Сбербанка Герман Греф назвал банковские карты атавизмом. При этом он отметил, что еще долгое время наличные деньги будут находиться в обороте, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Во время "Прямой линии" с сотрудниками Греф рассказал, что в основном совершает оплату покупок через систему мобильных платежей Apple Pay, а карточками пользуется "от безвыходности". При этом он отметил, что пользуется картами только Сбербанка.

"Мечтаю о том моменте, когда у меня карточки вообще не будет в кармане, считаю это атавизмом вообще", - заявил Греф.

В то же время глава Сбербанка полагает, что наличные деньги еще долгое время будут находиться в обороте.

Как сообщали "Вести.Экономика", ранее в Центробанке отметили, что россияне все меньше денег снимают с платежных карт, предпочитая ими расплачиваться.

Так, если за 9 месяцев 2016 г. физические лица сняли с карт более 19 трлн руб., то за такой же период этого года - 18,7 трлн руб.

Вместе с тем количество и общая сумма безналичных операций по картам при оплате товаров и услуг продолжают стабильно расти от квартала к кварталу. Всего за три квартала текущего года граждане расплатились картами в торгово-сервисной сети почти 13 млрд раз на общую сумму 11,4 трлн руб.

Средний чек при оплате наличными составил 891 руб. по сравнению с 940 руб. годом ранее. Это свидетельствует о том, что карты все чаще используются при совершении повседневных покупок.

На конец сентября в России было выпущено 265 млн платежных карт, из них 150 млн - активных, с использованием которых была проведена хотя бы одна операция.

В сентябре Сбербанк начал выпускать бесконтактные карты "Мир", которые позволяют оплачивать покупки в одно касание.

"Активная фаза внедрения бесконтактной технологии в Сбербанке началась в мае этого года, когда банк перевел большинство карт своей продуктовой линейки на "бесконтакт". На данный момент объем бесконтактных дебетовых и кредитных карт Visa и MasterCard Сбербанка составляет 15 млн штук, это 11% всего портфеля карт, выпущенных банком", - сообщил тогда банк.

Как уже сообщала газета "Золотой Рог" в регионе банкоматов Сбербанка становится все меньше, а те что остались - часто пусты либо не работают по причинам поломки. Видимо, ставка на широкую сеть банкоматов у банка осталась в прошлом. На дополнительные затраты на содержание этой сети надеятся, судя по словам главы Сбербанка, не приходится. Жаль только, что столичные банкиры подходят к регионам со своей московской колокольни и не учитывают, к примеру, что в сотнях населенных пунктах региона нет интернета, а многие до ближайшего банкомата добираются по нескольку часов. Еще нюанс - примерно до 60-70% экономики в разных регионах ДФО, в том числе из-за неразумной политики федерального центра, находится в теневом секторе. То есть бал здесь правит "черный" нал. А значит людям, в том числе и для элементарного выживания, нужны наличные, а никак не система Apple Pay, о которой здесь многие и не слышали. Можно, конечно, по привычке плюнуть на людей - дескать, ваши проблемы, но сдается, что Сбербанк - по сути государственная структура, а не собственность давно оторвавшихся от жизни столичных небожителей.