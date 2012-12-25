В новый год без старых долгов предлагает войти Дальневосточный Сбербанк

Дальневосточный Сбербанк начал 24 декабря 2012 года акцию амнистирования задолжников.

Впервые в истории банк проводит широкомасштабные мероприятия по облегчению долгового бремени своих проблемных клиентов из числа физических лиц. Для них разработаны 3 программы урегулирования просроченной задолженности: «Рука помощи», «Спасательный круг» и «Второй шанс».

«Рука помощи» предлагается тем, кто уже должен, но еще не стал фигурантом затеянных банком судебных разбирательств по взысканию задолженности. Если в данном случае клиент единоразово оплачивает пропущенные платежи, банк, идя ему навстречу, не взимает никакой неустойки за просрочку, восстанавливает нормальный график платежей. Эта программа распространяется на все виды кредитов, без исключения.

«Спасательный круг» - программа реструктуризации, предоставляемая заемщикам, которые впервые 3 месяца осуществляли платежи своевременно и в полном объеме, а впоследствии выпустили ситуацию из-под контроля - заплатив в последние 3 месяца хотя бы 1 ежемесячный взнос. Если клиент ранее не пользовался рассрочкой или реструктуризацией, ему доступны такие опции, как предоставление отсрочки в погашении основного долга, в выплате процентов на период до 6 месяцев, продление срока кредитования на 36 месяцев, изменение даты платежа. «Спасательный круг» выдается по всем кредитам, за исключением целевых займов на образование и приобретение автомобилей.

Важно, что для участия в проектах «Рука помощи» и «Спасательный круг» не требуется предоставлять документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния. Необходимо только написать заявление в любом отделении и приложить к нему копию паспорта.

Тем же минимальным набором бумаг обойдутся и участники программы «Второй шанс», предназначенной для должников, по которым уже есть и решение суда, и выписан исполнительный лист. Таким клиентам необходимо погасить от 10% до 30% от суммы долга в зависимости объема кредитования, чтобы банк не предъявлял или отозвал исполнительный лист из службы судебных приставов, предоставил отсрочку выплаты до 6 месяцев задолжавшим владельцам кредитных карт, до 12 месяцев имеющим невыплаты по кредитам. «Второй шанс» может появиться даже у тех клиентов, дело которых уже передано коллекторам – банк готов отозвать его долг из коллекторского агентства.

По данным директора управления по работе с проблемной задолженностью Дальневосточного Сбербанка Ирины ДМИТРИЕВОЙ, под условия большой акции попадают от 40% до 45% дальневосточных должников Сбербанка. Клиентам, попадающим под участие в акции, будет произведена рассылка приглашений в виде писем и смс-сообщений. Специально для акции в банке организована горячая линия: бесплатно позвонив по телефону 8-800-500-11-15, можно узнать любые подробности и получить необходимые предварительные консультации. Кстати, несмотря на ведущие позиции по объемам кредитования физических лиц, просроченная задолженность в Дальневосточном Сбербанке составляет всего 2% от количества выданных кредитов, что является низким показателем даже в общей структуре Сбербанка России.

- Мы всегда идем навстречу клиенту. Главное – не скрываться от банка, а обратиться к нам сразу же при возникновении проблемы. В таких случаях мы подбираем оптимальную схему погашения долга, при добросовестном исполнении которой кредитная история клиента остается положительной, - говорит Ирина Дмитриева.

Акция, которая продлится до 7 марта 2013 года, позволит Дальневосточному банку Сбербанка России возвратить часть должников в число нормальных клиентов банка, позволяющее им в полной мере пользоваться всеми предложениями банка. Сами же должники смогут таким образом не только избежать дополнительных платежей, санкций и неприятностей от встреч с судебными приставами и коллекторами, но и восстановить свою кредитную историю, что также много значит в современном мире. Испорченная кредитная репутация сильно вредит жизни человека, не давая возможности пользоваться услугами многих банков, значительно повышая цену кредитов, в тех финансовых учреждениях, которые будут все-таки готовы выдать деньги ненадежному партнеру. Потому должникам не стоит отмахиваться от протянутой «Руки помощи», брошенного «Спасательного круга» или предоставленного «Второго шанса» от заботящегося о них Сбербанка.

Александр НИКОЛАЕВ.