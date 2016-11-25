Сбербанк Онлайн признан лауреатом главной награды российского интернета — Премии Рунета

Премия присуждена за создание самого народного мобильного приложения в сфере финансовых услуг и вклад в развитие финансовой грамотности населения, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Торжественная церемония вручения премии — это ежегодное определение лидеров индустрии и подведение IT-итогов года. В этом году лауреатов определяли в 13-й раз. За статуэтки боролись около 400 организаций и проектов, в том числе 48 участников в номинации «Мобильное приложение». На победу в этой номинации претендовали приложения разных категорий — банковские, платёжные и страховые сервисы, интернет-магазины и маркетплейсы цифровых товаров, сервисы заказа услуг, медицинские приложения, игры, СМИ, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк .

«Подняться на сцену Премии Рунета вместе с лидерами IT-отрасли — это по-настоящему важно для нас. Такое соседство — это возможность вдохновиться лучшим опытом российского рынка», — рассказал Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка.

Сейчас у мобильных приложений Сбербанк Онлайн для iOS, Android и Windows Phone 18,5 млн активных пользователей. Общая аудитория сервиса Сбербанк Онлайн — около 35 млн человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.