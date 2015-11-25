Сбербанк и "ОПОРА РОССИИ" в Приморье подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение направлено на всестороннюю поддержку и развитие малого бизнеса в Приморском крае.

В рамках мероприятий недели малого бизнеса во Владивостоке в торжественной обстановке соглашение подписали Андрей ЖАРСКИЙ, заместитель Председателя Дальневосточного банка – управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк, и Константин БОГДАНЕНКО, временно исполняющий обязанности председателя Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

«Подписание соглашения стало естественным продолжением нашего многолетнего сотрудничества, - рассказал Андрей Жарский. – Малый бизнес сегодня составляет значительную долю корпоративных клиентов Сбербанка в Приморье. И наша общая задача – сделать ведение бизнеса в крае максимально комфортным и понятным для предпринимателей. Мы ставим своей задачей сопровождать малый бизнес на всем его пути, стать для него главным партнером и финансовым помощником. Для этого у нас создана сеть Центров развития бизнеса Сбербанка, которые предлагают полный спектр банковских услуг, а также небанковские сервисы для развития бизнеса».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.