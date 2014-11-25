www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Отраслевой экспертный подход к развитию крупного и среднего бизнеса

25 Ноября 2014, 09:40 | Приморье

Сбербанк предлагает представителям важнейших отраслей российского среднего и крупного бизнеса  взаимовыгодное сотрудничество по кредитованию текущей деятельности. 

Эксперты банка хорошо разбираются в специфике нишевых отраслей. А отработанная концепция  готовых, гибко настраиваемых под потребности потенциального заемщика решений помогает заемщику определиться с приоритетами, а также дает возможность получить финансирование на специальных условиях.

Сбербанк РФ предлагает широкую кредитную линейку отраслевых продуктов1, позволяющую учитывать потребности бизнеса клиента и перспективы развития: кредитование строительной сферы, агропромышленного комплекса, индустриальных парков и промзон, освоения недр, розничной торговли.

В помощь строительным компаниям

Первый блок нишевых кредитных решений Сбербанка связан со строительной сферой. Это в первую очередь кредитование деятельности подрядчиков и контрактное кредитование2. Кредит может быть выдан застройщикам с хорошей репутацией, реализовавшим не менее двух аналогичных контрактов и имеющим соответствующую материально-техническую базу. При выполнении определенных требований к исполняемым контрактам и деятельности заемщика возможно кредитование без имущественного залога. В качестве обеспечения выступает сам контракт, что удобно как для банка, так и для подрядчика.

Для компаний-застройщиков в сфере коммерческой недвижимости  (торговые центры, офисы, склады и т.д.) банк предлагает долгосрочное кредитование и возможность выбора удобной для клиента валюты кредита. В рамках рассмотрения заявки на кредит банк самостоятельно проведет строительную экспертизу проекта и предложит наиболее подходящие в конкретном случае кредитные инструменты.

Для развития розничной торговли

Финансирование текущей деятельности предприятия розничной торговли является востребованным продуктом банка. Владельцам розничного бизнеса удобно использовать заемные средства для решения локальных задач, в частности под закупку товаров. У данного кредитного предложения3 есть ряд весомых преимуществ: возможность получения необеспеченных / частично необеспеченных кредитов, упрощенный порядок рассмотрения заявки (по сравнению со стандартным кредитованием юридических лиц), а также рефинансирование непросроченной задолженности по кредитам других банков. Среди требований к заемщикам в рамках данного продукта:

- трехлетний опыт работы на рынке,

- положительная кредитная история, если клиент уже привлекал заемные средства,  

- умеренная долговая нагрузка,

- наличие счета в Сбербанке, через который будет проходить выручка продавца, которая является основным источником возврата кредитных средств.

В поддержку агропромышленной сферы

Еще один блок кредитных решений4 ориентирован на долгосрочное сотрудничество с представителями агропромышленной сферы: проектное финансирование АПК, кредитование животноводства и кредитование сезонно-полевых работ. Все эти программы уже существуют, но Сбербанк постоянно работает над их улучшением. Особое внимание стоит обратить на программу проектного финансирования АПК. Эта программа разработана для  проектов с господдержкой (когда государство субсидирует  процентную ставку или предоставляет гарантии исполнения обязательств). В рамках финансирования проектов строительства и реконструкции предприятий мясного и молочного скотоводства Сбербанк предлагает длительные сроки кредитования, увеличенные сроки по предоставлению отсрочки по погашению основного долга и льготы по расчетным коэффициентам финансовой состоятельности проекта.

Новая индустриализация

Для представителей бизнеса, которым нужны средства для развития индустриальных парков и промышленных зон, Сбербанк предлагает линейку кредитных продуктов5 в рамках проекта «Новая индустриализация». Инвестиции в высокотехнологичный производственный бизнес, как правило, окупаются долго, и без доступных кредитов по приемлемой ставке развиваться сложно. Именно эти «длинные» деньги готов предложить Сбербанк на привлекательных условиях.

Программа «Индустриальный парк» — это новые кредитные продукты, нацеленные на финансирование проектов по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных и технопарков. Данные кредиты являются долгосрочными и предлагаются застройщикам, владельцам  или управляющим компаниям индустриальных парков.

Для освоения недр

Рассчитывать на кредитную поддержку Сбербанка могут и представители бизнеса, связанного с добычей драгметаллов. В разработке этих кредитных продуктов6 учитывается специфика отрасли, изучается масштабность бизнеса  и возможности для работы, а также предложения клиентов.  Основываясь на анализе клиентских предпочтений, Сбербанк предлагает привлекательные условия по кредитам, в рамках которых представлена возможность финансирования будущего сезона добычи и предусмотрена возможность кредитования без обеспечения. В любом случае представители банка всегда готовы вступить в  диалог с клиентом, в котором его профессиональное мнение  будет обязательно учтено.

Богатейший опыт кредитования различных отраслей экономики, погруженность в проблематику и анализ перспектив того или иного бизнес-направления позволяют банку разрабатывать специальные нишевые решения с учетом индивидуальных особенностей заемщика. Подавая заявку на отраслевой кредит в Сбербанке, вы получаете партнера, который может помочь реализовать стратегию развития вашего бизнеса.

1) Линейка отраслевых кредитов ОАО «Сбербанк России» включает в себя следующие продукты: «Кредитование предприятий строительной отрасли», «Кредитование предприятий розничной торговли», «Кредитование предприятий АПК», «Кредитование индустриальных парков», «Кредитование недропользователей, добывающих драгоценные металлы».

2) В рамках продукта «Кредитование предприятий строительной отрасли».

3) В рамках продукта «Кредитование предприятий розничной торговли».

4) В рамках продукта «Кредитование предприятий агропромышленного комплекса».

5) «Кредитование индустриальных парков».

6) «Кредитование недропользователей, добывающих драгоценные металлы».

Предложение по оформлению отраслевых кредитов ОАО «Сбербанк России» действительно для юридических лиц - резидентов РФ на всей территории РФ. Существуют ограничения по видам и срокам деятельности, а также по финансовому состоянию заемщика. Подробную информацию об условиях кредитования и документах, необходимых для оформления отраслевого кредита, Вы можете получить в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у своего персонального менеджера, по телефону Контактного центра 8 (800) 555-55-50 или на сайте www.sberbank.ru. Условия действительны на 01.10.2014 до соответствующего изменения или дополнения. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

Автор:
Теги: сбербанк 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru