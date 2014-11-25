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Отраслевой экспертный подход к развитию крупного и среднего бизнеса
Сбербанк предлагает представителям важнейших отраслей российского среднего и крупного бизнеса взаимовыгодное сотрудничество по кредитованию текущей деятельности.
Эксперты банка хорошо разбираются в специфике нишевых отраслей. А отработанная концепция готовых, гибко настраиваемых под потребности потенциального заемщика решений помогает заемщику определиться с приоритетами, а также дает возможность получить финансирование на специальных условиях.
Сбербанк РФ предлагает широкую кредитную линейку отраслевых продуктов1, позволяющую учитывать потребности бизнеса клиента и перспективы развития: кредитование строительной сферы, агропромышленного комплекса, индустриальных парков и промзон, освоения недр, розничной торговли.
В помощь строительным компаниям
Первый блок нишевых кредитных решений Сбербанка связан со строительной сферой. Это в первую очередь кредитование деятельности подрядчиков и контрактное кредитование2. Кредит может быть выдан застройщикам с хорошей репутацией, реализовавшим не менее двух аналогичных контрактов и имеющим соответствующую материально-техническую базу. При выполнении определенных требований к исполняемым контрактам и деятельности заемщика возможно кредитование без имущественного залога. В качестве обеспечения выступает сам контракт, что удобно как для банка, так и для подрядчика.
Для компаний-застройщиков в сфере коммерческой недвижимости (торговые центры, офисы, склады и т.д.) банк предлагает долгосрочное кредитование и возможность выбора удобной для клиента валюты кредита. В рамках рассмотрения заявки на кредит банк самостоятельно проведет строительную экспертизу проекта и предложит наиболее подходящие в конкретном случае кредитные инструменты.
Для развития розничной торговли
Финансирование текущей деятельности предприятия розничной торговли является востребованным продуктом банка. Владельцам розничного бизнеса удобно использовать заемные средства для решения локальных задач, в частности под закупку товаров. У данного кредитного предложения3 есть ряд весомых преимуществ: возможность получения необеспеченных / частично необеспеченных кредитов, упрощенный порядок рассмотрения заявки (по сравнению со стандартным кредитованием юридических лиц), а также рефинансирование непросроченной задолженности по кредитам других банков. Среди требований к заемщикам в рамках данного продукта:
- трехлетний опыт работы на рынке,
- положительная кредитная история, если клиент уже привлекал заемные средства,
- умеренная долговая нагрузка,
- наличие счета в Сбербанке, через который будет проходить выручка продавца, которая является основным источником возврата кредитных средств.
В поддержку агропромышленной сферы
Еще один блок кредитных решений4 ориентирован на долгосрочное сотрудничество с представителями агропромышленной сферы: проектное финансирование АПК, кредитование животноводства и кредитование сезонно-полевых работ. Все эти программы уже существуют, но Сбербанк постоянно работает над их улучшением. Особое внимание стоит обратить на программу проектного финансирования АПК. Эта программа разработана для проектов с господдержкой (когда государство субсидирует процентную ставку или предоставляет гарантии исполнения обязательств). В рамках финансирования проектов строительства и реконструкции предприятий мясного и молочного скотоводства Сбербанк предлагает длительные сроки кредитования, увеличенные сроки по предоставлению отсрочки по погашению основного долга и льготы по расчетным коэффициентам финансовой состоятельности проекта.
Новая индустриализация
Для представителей бизнеса, которым нужны средства для развития индустриальных парков и промышленных зон, Сбербанк предлагает линейку кредитных продуктов5 в рамках проекта «Новая индустриализация». Инвестиции в высокотехнологичный производственный бизнес, как правило, окупаются долго, и без доступных кредитов по приемлемой ставке развиваться сложно. Именно эти «длинные» деньги готов предложить Сбербанк на привлекательных условиях.
Программа «Индустриальный парк» — это новые кредитные продукты, нацеленные на финансирование проектов по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных и технопарков. Данные кредиты являются долгосрочными и предлагаются застройщикам, владельцам или управляющим компаниям индустриальных парков.
Для освоения недр
Рассчитывать на кредитную поддержку Сбербанка могут и представители бизнеса, связанного с добычей драгметаллов. В разработке этих кредитных продуктов6 учитывается специфика отрасли, изучается масштабность бизнеса и возможности для работы, а также предложения клиентов. Основываясь на анализе клиентских предпочтений, Сбербанк предлагает привлекательные условия по кредитам, в рамках которых представлена возможность финансирования будущего сезона добычи и предусмотрена возможность кредитования без обеспечения. В любом случае представители банка всегда готовы вступить в диалог с клиентом, в котором его профессиональное мнение будет обязательно учтено.
Богатейший опыт кредитования различных отраслей экономики, погруженность в проблематику и анализ перспектив того или иного бизнес-направления позволяют банку разрабатывать специальные нишевые решения с учетом индивидуальных особенностей заемщика. Подавая заявку на отраслевой кредит в Сбербанке, вы получаете партнера, который может помочь реализовать стратегию развития вашего бизнеса.
1) Линейка отраслевых кредитов ОАО «Сбербанк России» включает в себя следующие продукты: «Кредитование предприятий строительной отрасли», «Кредитование предприятий розничной торговли», «Кредитование предприятий АПК», «Кредитование индустриальных парков», «Кредитование недропользователей, добывающих драгоценные металлы».
2) В рамках продукта «Кредитование предприятий строительной отрасли».
3) В рамках продукта «Кредитование предприятий розничной торговли».
4) В рамках продукта «Кредитование предприятий агропромышленного комплекса».
5) «Кредитование индустриальных парков».
6) «Кредитование недропользователей, добывающих драгоценные металлы».
Предложение по оформлению отраслевых кредитов ОАО «Сбербанк России» действительно для юридических лиц - резидентов РФ на всей территории РФ. Существуют ограничения по видам и срокам деятельности, а также по финансовому состоянию заемщика. Подробную информацию об условиях кредитования и документах, необходимых для оформления отраслевого кредита, Вы можете получить в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у своего персонального менеджера, по телефону Контактного центра 8 (800) 555-55-50 или на сайте www.sberbank.ru. Условия действительны на 01.10.2014 до соответствующего изменения или дополнения. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.
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