Отраслевой экспертный подход к развитию крупного и среднего бизнеса

Сбербанк предлагает представителям важнейших отраслей российского среднего и крупного бизнеса взаимовыгодное сотрудничество по кредитованию текущей деятельности.

Эксперты банка хорошо разбираются в специфике нишевых отраслей. А отработанная концепция готовых, гибко настраиваемых под потребности потенциального заемщика решений помогает заемщику определиться с приоритетами, а также дает возможность получить финансирование на специальных условиях.

Сбербанк РФ предлагает широкую кредитную линейку отраслевых продуктов1, позволяющую учитывать потребности бизнеса клиента и перспективы развития: кредитование строительной сферы, агропромышленного комплекса, индустриальных парков и промзон, освоения недр, розничной торговли.

В помощь строительным компаниям

Первый блок нишевых кредитных решений Сбербанка связан со строительной сферой. Это в первую очередь кредитование деятельности подрядчиков и контрактное кредитование2. Кредит может быть выдан застройщикам с хорошей репутацией, реализовавшим не менее двух аналогичных контрактов и имеющим соответствующую материально-техническую базу. При выполнении определенных требований к исполняемым контрактам и деятельности заемщика возможно кредитование без имущественного залога. В качестве обеспечения выступает сам контракт, что удобно как для банка, так и для подрядчика.

Для компаний-застройщиков в сфере коммерческой недвижимости (торговые центры, офисы, склады и т.д.) банк предлагает долгосрочное кредитование и возможность выбора удобной для клиента валюты кредита. В рамках рассмотрения заявки на кредит банк самостоятельно проведет строительную экспертизу проекта и предложит наиболее подходящие в конкретном случае кредитные инструменты.

Для развития розничной торговли

Финансирование текущей деятельности предприятия розничной торговли является востребованным продуктом банка. Владельцам розничного бизнеса удобно использовать заемные средства для решения локальных задач, в частности под закупку товаров. У данного кредитного предложения3 есть ряд весомых преимуществ: возможность получения необеспеченных / частично необеспеченных кредитов, упрощенный порядок рассмотрения заявки (по сравнению со стандартным кредитованием юридических лиц), а также рефинансирование непросроченной задолженности по кредитам других банков. Среди требований к заемщикам в рамках данного продукта:

- трехлетний опыт работы на рынке,

- положительная кредитная история, если клиент уже привлекал заемные средства,

- умеренная долговая нагрузка,

- наличие счета в Сбербанке, через который будет проходить выручка продавца, которая является основным источником возврата кредитных средств.

В поддержку агропромышленной сферы

Еще один блок кредитных решений4 ориентирован на долгосрочное сотрудничество с представителями агропромышленной сферы: проектное финансирование АПК, кредитование животноводства и кредитование сезонно-полевых работ. Все эти программы уже существуют, но Сбербанк постоянно работает над их улучшением. Особое внимание стоит обратить на программу проектного финансирования АПК. Эта программа разработана для проектов с господдержкой (когда государство субсидирует процентную ставку или предоставляет гарантии исполнения обязательств). В рамках финансирования проектов строительства и реконструкции предприятий мясного и молочного скотоводства Сбербанк предлагает длительные сроки кредитования, увеличенные сроки по предоставлению отсрочки по погашению основного долга и льготы по расчетным коэффициентам финансовой состоятельности проекта.

Новая индустриализация

Для представителей бизнеса, которым нужны средства для развития индустриальных парков и промышленных зон, Сбербанк предлагает линейку кредитных продуктов5 в рамках проекта «Новая индустриализация». Инвестиции в высокотехнологичный производственный бизнес, как правило, окупаются долго, и без доступных кредитов по приемлемой ставке развиваться сложно. Именно эти «длинные» деньги готов предложить Сбербанк на привлекательных условиях.

Программа «Индустриальный парк» — это новые кредитные продукты, нацеленные на финансирование проектов по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных и технопарков. Данные кредиты являются долгосрочными и предлагаются застройщикам, владельцам или управляющим компаниям индустриальных парков.

Для освоения недр

Рассчитывать на кредитную поддержку Сбербанка могут и представители бизнеса, связанного с добычей драгметаллов. В разработке этих кредитных продуктов6 учитывается специфика отрасли, изучается масштабность бизнеса и возможности для работы, а также предложения клиентов. Основываясь на анализе клиентских предпочтений, Сбербанк предлагает привлекательные условия по кредитам, в рамках которых представлена возможность финансирования будущего сезона добычи и предусмотрена возможность кредитования без обеспечения. В любом случае представители банка всегда готовы вступить в диалог с клиентом, в котором его профессиональное мнение будет обязательно учтено.

Богатейший опыт кредитования различных отраслей экономики, погруженность в проблематику и анализ перспектив того или иного бизнес-направления позволяют банку разрабатывать специальные нишевые решения с учетом индивидуальных особенностей заемщика. Подавая заявку на отраслевой кредит в Сбербанке, вы получаете партнера, который может помочь реализовать стратегию развития вашего бизнеса.

1) Линейка отраслевых кредитов ОАО «Сбербанк России» включает в себя следующие продукты: «Кредитование предприятий строительной отрасли», «Кредитование предприятий розничной торговли», «Кредитование предприятий АПК», «Кредитование индустриальных парков», «Кредитование недропользователей, добывающих драгоценные металлы».

2) В рамках продукта «Кредитование предприятий строительной отрасли».

3) В рамках продукта «Кредитование предприятий розничной торговли».

4) В рамках продукта «Кредитование предприятий агропромышленного комплекса».

5) «Кредитование индустриальных парков».

6) «Кредитование недропользователей, добывающих драгоценные металлы».

Предложение по оформлению отраслевых кредитов ОАО «Сбербанк России» действительно для юридических лиц - резидентов РФ на всей территории РФ. Существуют ограничения по видам и срокам деятельности, а также по финансовому состоянию заемщика. Подробную информацию об условиях кредитования и документах, необходимых для оформления отраслевого кредита, Вы можете получить в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у своего персонального менеджера, по телефону Контактного центра 8 (800) 555-55-50 или на сайте www.sberbank.ru. Условия действительны на 01.10.2014 до соответствующего изменения или дополнения. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.