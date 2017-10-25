ВТБ профинансировал ключевые предприятия Приморья почти на 6 млрд рублей

Банк ВТБ продолжает наращивать объемы финансирования предприятий Приморского края. Так, по итогам 3 квартала объём кредитов, предоставленных одним из крупнейших банков страны средним предприятиям региона, составил 5,7 млрд рублей, что на 17% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«В третьем квартале средства получили региональные предприятия рыбной промышленности, торговли и пищепрома, транспортной отрасли и автомобилестроения. С начала года ВТБ выдал приморским предприятиям более 23 млрд рублей – на 75% больше, чем годом ранее», - пояснил руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Приморском крае Максим КОСТИН.

Кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу ВТБ в Приморском крае за год вырос на 12% и на 1 октября составил 22,9 млрд рублей.

В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют рыбная промышленность (37%), оборонная промышленность (16%), торговля (13%) и энергетика (11%).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток