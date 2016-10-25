Приморцы отказываются от валютных сбережений

Объем валютных вкладов приморских вкладчиков постепенно снижается на фоне пикирующих вниз ставок по депозитам. Сегодня банки предлагают хранить доллары и евро в среднем под 0,8% годовых. Максимальные значения доходят до 2,3% за хранение средств во вкладе не менее двух лет (по данным www.cbr.ru на 1 сентября 2016 года), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня в региональных банках Приморья вкладчики хранят во вкладах всего 6,459 млрд рублей (на 17% меньше, чем на начало года), тогда как общая сумма сбережений граждан в валюте и драгметаллах в банковских организациях, расположенных в крае, достигает 44,086 млрд рублей (-1% с начала года). Приморский край остается лидером по объему валютных вкладов среди субъектов Федерации в ДФО. Соседний Хабаровский край занимает вторую позицию. Банки края и инорегиональные кредитные организации аккумулируют 25,980 млрд рублей на валютных счетах частных вкладчиков.

По мнению регионального директора Новосибирского филиала РОСГОССТРАХ БАНКА Сергея СЕМЫНИНА, ситуация с валютными вкладами стабильна: за последний год объем депозитного портфеля по системе в валюте практически не изменился, тогда как портфель в рублях, напротив, вырос.

«Это коррелируется с общесистемным трендом, где валютный портфель несущественно прирос, а депозитный портфель в рублях увеличился более чем на 15%. Такое положение вещей связано с тремя аспектами. Во-первых, это сравнительно невысокая волатильность рубля за последний год. Во-вторых, снижение ставок по всем видам депозитов, особенно в валюте. И, в -третьих, сберегательная модель поведения населения. В целом, в ближайшей перспективе ставки останутся на текущем уровне. До конца года предстоит еще два заседания ЦБ, и если на одном из них ЦБ понизит ключевую ставку, то в целом это повлечет за собой дальнейшее снижение ставок по депозитам», - отмечает банкир.

С другой стороны, ряд банкиров Приморья полагает, что снижение ставок вряд ли произойдет, соответственно и роста объема привлеченных депозитов также не предвидится.

Кстати, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) понизило прогноз по росту вкладов населения в российских банках в 2016 году до 9% с прежних ожиданий 14-16%.

«В текущем году мы оцениваем рост вкладов по банковской системе до 9%», - сказал заместитель гендиректора АСВ Андрей МЕЛЬНИКОВ, выступая на конференции «Сегодня и завтра банковского сектора России».

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.