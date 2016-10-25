Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы отказываются от валютных сбережений
Объем валютных вкладов приморских вкладчиков постепенно снижается на фоне пикирующих вниз ставок по депозитам. Сегодня банки предлагают хранить доллары и евро в среднем под 0,8% годовых. Максимальные значения доходят до 2,3% за хранение средств во вкладе не менее двух лет (по данным www.cbr.ru на 1 сентября 2016 года), пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Сегодня в региональных банках Приморья вкладчики хранят во вкладах всего 6,459 млрд рублей (на 17% меньше, чем на начало года), тогда как общая сумма сбережений граждан в валюте и драгметаллах в банковских организациях, расположенных в крае, достигает 44,086 млрд рублей (-1% с начала года). Приморский край остается лидером по объему валютных вкладов среди субъектов Федерации в ДФО. Соседний Хабаровский край занимает вторую позицию. Банки края и инорегиональные кредитные организации аккумулируют 25,980 млрд рублей на валютных счетах частных вкладчиков.
По мнению регионального директора Новосибирского филиала РОСГОССТРАХ БАНКА Сергея СЕМЫНИНА, ситуация с валютными вкладами стабильна: за последний год объем депозитного портфеля по системе в валюте практически не изменился, тогда как портфель в рублях, напротив, вырос.
«Это коррелируется с общесистемным трендом, где валютный портфель несущественно прирос, а депозитный портфель в рублях увеличился более чем на 15%. Такое положение вещей связано с тремя аспектами. Во-первых, это сравнительно невысокая волатильность рубля за последний год. Во-вторых, снижение ставок по всем видам депозитов, особенно в валюте. И, в -третьих, сберегательная модель поведения населения. В целом, в ближайшей перспективе ставки останутся на текущем уровне. До конца года предстоит еще два заседания ЦБ, и если на одном из них ЦБ понизит ключевую ставку, то в целом это повлечет за собой дальнейшее снижение ставок по депозитам», - отмечает банкир.
С другой стороны, ряд банкиров Приморья полагает, что снижение ставок вряд ли произойдет, соответственно и роста объема привлеченных депозитов также не предвидится.
Кстати, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) понизило прогноз по росту вкладов населения в российских банках в 2016 году до 9% с прежних ожиданий 14-16%.
«В текущем году мы оцениваем рост вкладов по банковской системе до 9%», - сказал заместитель гендиректора АСВ Андрей МЕЛЬНИКОВ, выступая на конференции «Сегодня и завтра банковского сектора России».
Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приморцы отказываются от валютных сбережений
- В Приморье Сбербанк открыл второй Центр ипотечного кредитования
- Более половины микрофинансовых организаций оказалось под угрозой закрытия
- С 18 октября Сбербанк снизил ставки по всей линейке продуктов ипотечного кредитования
- В 2016 году объём операций по услуге "Самоинкассация" составил 62,5 млрд рублей
- Сбербанк запускает вклад "Самое ценное", приуроченный к 175-й годовщине банка
- Россияне стали больше копить и меньше тратить
- Время брать кредиты
- Клиенты Сбербанка теперь могут использовать Apple Pay
- БИНБАНК внедряет инновации во Владивостоке
Новости раздела
- Приморцы отказываются от валютных сбережений
- Жителей Приморья приглашают повысить уровень финансовой грамотности
- В Приморье Сбербанк открыл второй Центр ипотечного кредитования
- Более половины микрофинансовых организаций оказалось под угрозой закрытия
- С 18 октября Сбербанк снизил ставки по всей линейке продуктов ипотечного кредитования
- В 2016 году объём операций по услуге "Самоинкассация" составил 62,5 млрд рублей
- Сбербанк запускает вклад "Самое ценное", приуроченный к 175-й годовщине банка
- Россияне стали больше копить и меньше тратить
- Время брать кредиты
- Клиенты Сбербанка теперь могут использовать Apple Pay
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рухнула еще одна страховая компания
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- Обещанные золотые горы приморцам, желающим заработать в Корее, превращаются в пыль
- Аренда в торговых центрах Владивостока дешевеет на глазах
- Из Владивостока можно прямиком улететь на Пхукет
- Во Владивостоке продолжаются поиски тигра, замеченного в жилом микрорайоне
- Приморье захлестнул кадровый голод
- Некоторые приморцы смогут бесплатно посещать океанариум на о. Русском
- В бухтах, омывающих Владивосток, обнаружено более 2,5 тысяч опасных предметов
- В Приморье нечего будет пощелкать