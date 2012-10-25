Семейные ценности приморцев становятся "фишкой сезона"

В июле 2012 года глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр ТУРБАНОВ сделал заявление о появлении в скором времени нового вида депозита, такого как «семейный вклад». Управлять деньгами на совместных счетах сможет неограниченный круг лиц, заранее прописанный в договоре.

Увеличение объема вкладов за счет нового продукта вряд ли произойдет, так считают эксперты, и это подтверждает статистика. Приморские банки на 1 июля 2012 года аккумулировали во вклады физических лиц примерно 32,2 млрд рублей, что на 22% чем за аналогичный период прошлого года. Федеральные и инорегиональные банки привлекли от приморцев 107 млрд рублей (на 11%, чем в прошлом году).

Не ново

Хотя к «семейному вкладу» интерес проявляют, более того, фактически такие вклады существуют. «Уже сейчас наши клиенты имеют возможность оформить бесплатную доверенность на любое лицо на управление счетами, поэтому необходимости в подобной программе мы не видим», - замечает Ольга ДОЛМАТОВА, ведущий специалист отдела продаж Роял Кредит Банка.

«Семейные депозиты бесспорно могут стать удобным инструментом для некоторых клиентов. Нужно лишь привести в соответствие законодательную базу, чтобы не появились запутанные конфликты совладельцев подобных депозитов, связанные с управлением вложенными средствами. Также важно четко определить сумму страхового возмещения по данному виду вкладов. Я считаю, что семейные вклады не будут специфичными, ведь сейчас через доверенность можно любой счет сделать семейным, или, скажем, назвать семейным зарплатный карточный счет, к которому привязаны несколько карт, оформленных на родственников», - полагает Анна ЛЕТЯГИНА, пресс-секретарь ВТБ24 по Дальневосточному федеральному округу.

С точки зрения Евгении НИКОНОВОЙ, начальника отдела розничного бизнеса АТБ во Владивостоке, семейный вклад – очень интересный вид депозита, и когда он появится, нет сомнения, что многие клиенты проявят к нему интерес. «Однако традиционные вклады, на наш взгляд, будут пользоваться большей популярностью, поскольку они дают возможность выбора условий для клиента», - указывает наша собеседница.

Финансовый советник ФГ БКС во Владивостоке Анатолий КУШНИРУК не считает, что семейный вклад станет «фишкой сезона», главное, что интересует клиентов – это доход, а, превратив депозит в форму коллективного инвестирования – процентного дохода ему не прибавишь. Это конечно расширит линейку предложений у многих банков, они смогут предложить, что-то новое. Что же касается валютных депозитов, то они интересны не всем, доходность по ним не высокая. Заработать наверняка можно, только если положить валюту в банк под 10% и выше. Мы предлагаем нашим клиентам мультивалютный депозит «Тихая гавань» 11%.

С младых ногтей

Другие «семейные» продукты связаны чаще всего с детской или молодежной тематикой. Предложение Промсвязьбанка, запущенное буквально в июне 2012 года, связанное с выпуском пластиковой карты с символикой популярной видеоигры Angry Birds совместно с финской компанией Rovio, нашло активный отклик у приморских клиентов, ее продажи уже идут. Карта предэмбоссированная, и при наличии паспорта и оплаты клиент может получить ее «здесь и сейчас». Родители могут оформить ее в качестве дополнительной для своих детей.

Анна Летягина также замечает, что все чаще зарплатные клиенты ВТБ24 выпускают их для членов семьи. Как правило, родители оформляют дополнительные карты для своих детей, обучающихся в другом городе. Выпуск карт, а также годовое обслуживание карт, выпущенных в рамках зарплатного проекта, осуществляется бесплатно.

А в Росбанке теперь молодые клиенты могут получить карты MasterCard Standard Росбанк -IYTC или MasterCard Standard Росбанк - ISIC, предоставляющие скидки в 120 странах мира, включая Россию. Пластиковая карта является одновременно международным студенческим/молодежным удостоверением личности, признанным ЮНЕСКО. Молодежную карту могут оформить все, кто достиг 18 лет, но не старше 27 лет. Студенческую – студенты дневных и вечерних отделений старше 18 лет, а так же аспиранты, учащиеся техникумов, колледжей и училищ. В рамках пакета услуг «Классический» карта в качестве основной предоставляется клиенту бесплатно.

Ольга Долматова говорит, что в Роял Кредит Банке существуют специальные льготные условия кредитования для семей с детьми, а также выпускают банковские карты для детей. Карта идет дополнительной к родительской карте (аналогичного номинала), с возможностью установления дневного лимита снятия по заявлению родителя, а также подключения SMS-информирования на номер родителей.

Сберегаем не по-детски

Детский вклад Агро-дебют предлагают открыть в Россельхозбанке на срок до 5 лет под 7% годовых в рублях и 3% в валюте, долларах или евро. Вкладчиком могут быть родители, бабушки и дедушки. Главное, чтобы на период открытия, либо продления вклада ребенку не исполнилось 18 лет. Такой депозит удобен тем, что минимальная сумма открытия не превышает 500 рублей или 100 у.е., суммы довложений не ограничены. Плюс проценты начисления по вкладу, в случае его закрытия через 200 дней составят никак не менее 5% годовых.

По наблюдениям Анны Летягиной, сейчас родители достаточно рано начинают планировать расходы на образование ребенка, используя банковские вклады. «В нашем банке родители могут открыть вклады на детей, в том числе на несовершеннолетних. При этом заключается договор срочного вклада в пользу третьего лица (ребенка). В ВТБ24 на имя ребенка можно оформить вклады «Свобода выбора», «Комфортный», «Растущий доход» в рублях или в иностранной валюте. Ребенок, в пользу которого заключен договор банковского вклада, приобретает права и обязанности вкладчика и становится выгодоприобретателем по вкладу. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право самостоятельно заключать договоры банковского вклада», - поясняет Анна Летягина.

Росбанк объявил о запуске двух специализированных детских вкладов буквально в июне 2012 года «Эталон Детский+» и «Эталон Юниор+». По словам Светланы МОТОРЫКИНОЙ, и. о. директора Дальневосточного филиала Росбанка, открыть подобные сберегательные вклады со своего текущего счета может любой клиент банка в пользу детей от рождения и до 18 лет, либо сам ребенок (от 14 до 18 лет), открывший счет в рублях. По договору предусмотрен переход прав собственности от законных представителей к ребенку после достижения им 14 лет и получения паспорта.

Надежда Котлярова, "Золотой Рог".