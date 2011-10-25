Приморцы покупают жилье в кредит

По данным Управления Росреестра по Приморскому краю, все больше граждан предпочитают покупать жилье в Приморье за счет кредитных средств банков и иных кредитных организаций, в том числе и на основании договора об ипотеке.

Так, за 9 месяцев текущего года общее количество регистрационных записей об ипотеке, внесенных в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним по нашему краю, составило 11074 единицы. Это на 44, 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Только в третьем квартале 2011 г. прирост общего количества регистрационных записей об ипотеке составил 34,4%. Прежде всего, увеличилось количество регистрационных действий по ипотеке жилых помещений – на 41,8%; земельных участков – 36,9%; нежилых зданий, сооружений, помещений – 12,8%; иных объектов недвижимости – 4,9%.

В целом число записей об ипотеке жилья, приобретенного за счет кредитных средств, в 2011 г. возросло на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение этого показателя в отношении жилых помещений по-прежнему связано со снижением процентных ставок в банках за пользование кредитами, снижением размера первоначального взноса, предоставлением возможности использовать «материнский капитал» для погашения ипотечного кредита или строительства нового жилья и иными причинами.

Показатель выданных Управлением Росреестра по Приморскому краю закладных в 2011 г. также существенно вырос. С начала текущего года выдано 2489 закладных, что на 202% больше, чем в прошлом году.