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Приморцы покупают жилье в кредит
По данным Управления Росреестра по Приморскому краю, все больше граждан предпочитают покупать жилье в Приморье за счет кредитных средств банков и иных кредитных организаций, в том числе и на основании договора об ипотеке.
Так, за 9 месяцев текущего года общее количество регистрационных записей об ипотеке, внесенных в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним по нашему краю, составило 11074 единицы. Это на 44, 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.
Только в третьем квартале 2011 г. прирост общего количества регистрационных записей об ипотеке составил 34,4%. Прежде всего, увеличилось количество регистрационных действий по ипотеке жилых помещений – на 41,8%; земельных участков – 36,9%; нежилых зданий, сооружений, помещений – 12,8%; иных объектов недвижимости – 4,9%.
В целом число записей об ипотеке жилья, приобретенного за счет кредитных средств, в 2011 г. возросло на 87,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Увеличение этого показателя в отношении жилых помещений по-прежнему связано со снижением процентных ставок в банках за пользование кредитами, снижением размера первоначального взноса, предоставлением возможности использовать «материнский капитал» для погашения ипотечного кредита или строительства нового жилья и иными причинами.
Показатель выданных Управлением Росреестра по Приморскому краю закладных в 2011 г. также существенно вырос. С начала текущего года выдано 2489 закладных, что на 202% больше, чем в прошлом году.
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