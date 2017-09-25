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Приморцы перестают пользоваться наличными

25 Сентября 2017, 18:38 | Приморье

Доля безналичных расчетов в Приморье увеличилась до 40%, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на отдел по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.

Жители Приморья все активнее используют платежные карты. Так, в первом полугодии 2017 года доля безналичных операций в общем объеме платежей за товары и услуги на территории края увеличилась до 40%, в то время как соответствующий показатель годом ранее составлял лишь 30%. Объем операций по оплате товаров и услуг, совершенных с использованием карт за первые 6 месяцев текущего года, превысил 74 млрд рублей.

Общее количество операций по выпущенным на территории края банковским картам превысило 132 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на 40%. Сумма этих операций выросла почти на 20%, составив 416 млрд руб. По словам начальника Управления платежных систем и расчетов Дальневосточного ГУ Банка России Олега БЕЛОХОНА, тенденция к увеличению доли безналичных расчетов будет сохраняться.

«С развитием Интернета и улучшением его качества доля безналичных операций в оплате товаров и услуг, безусловно, будет возрастать. Этому способствует и развитие инфраструктуры кредитных организаций, размещенной в организациях торговли и сферы услуг: за первое полугодие 2017 года количество электронных терминалов увеличилось на 18% и составило 21,4 тысячи единиц», – пояснил Олег Белохон. Всего в Приморье на 1 января 2017 года выдано 3,3 млн банковских карт, из них почти 100 тысяч – карты национальной платежной системы «Мир».

Автор: Яна Мальцева
Теги: безналичный расчет  карта "мир"  пластиковые карты 



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