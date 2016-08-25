В Приморье выросли поступления налоговых платежей в бюджет

Налоговыми органами Приморского края за 7 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 55,9 млрд рублей, что на 13,1% больше поступлений аналогичного периода 2015 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Приморского УФНС.



В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации основную долю поступлений составили:

- налог на доходы физических лиц – 39,4%;

- налог на прибыль организаций – 20,9%;

- налог на добавленную стоимость – 11,1%;

- налог на имущество организаций – 9,2%;

- единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН – 5,9%;

- акцизы – 4,7%;

- земельный налог – 2,6%;

- единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности – 2,2%.



В консолидированный бюджет Приморского края поступления составили 46,5 млрд рублей, что на 10,3 %, или на 4,3 млрд рублей, больше платежей, поступивших в январе-июле 2015 года.



Показатели, установленные законом Приморского края от 30.05.2016 №826-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в сумме 59,1 млрд рублей исполнены на 61,4%. Показатели, установленные на 7 месяцев 2016 года, исполнены на 106,1%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.