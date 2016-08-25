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В Приморье выросли поступления налоговых платежей в бюджет

25 Августа 2016, 14:44 | Приморье

Налоговыми органами Приморского края за 7 месяцев 2016 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 55,9 млрд рублей, что на 13,1% больше поступлений аналогичного периода 2015 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Приморского УФНС.
 
В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Российской Федерации основную долю поступлений составили:

- налог на доходы физических лиц – 39,4%;

- налог на прибыль организаций – 20,9%;

- налог на добавленную стоимость – 11,1%;

- налог на имущество организаций – 9,2%;

- единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН – 5,9%;

- акцизы – 4,7%;

- земельный налог – 2,6%;

- единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности – 2,2%.

В консолидированный бюджет Приморского края поступления составили 46,5 млрд рублей, что на 10,3 %, или на 4,3 млрд рублей, больше платежей, поступивших в январе-июле 2015 года.

Показатели, установленные законом Приморского края от 30.05.2016 №826-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в сумме 59,1 млрд рублей исполнены на 61,4%. Показатели, установленные на 7 месяцев 2016 года, исполнены на 106,1%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: налоги  приморье  бюджет 



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Комментарии

  • Псевдоним22:47, 25.08.2016#

    Ну да. Ну да. Пока я разбираюсь с отделом камеральных проверок кто из нас дурак, отдел взысканий проводит инкасса и арестовывает ещё столько же в качестве обеспечительных мер. Взаимодействие между кабинетами в ФНС 12 отлажено на ура. Естественно мне все вернули. Но в отчёт то легло. А отчёт такой: генсек сказал поднять надои, мы подняли. А то что через месяц возврат надоев пройдёт, никого не волнует. Гребанная статистика

  • Alwinmag1215:19, 26.08.2016#

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