Спасский филиал Примтеркомбанка открыт после реконструкции

12-й год на рынке банковских услуг Спасска-Дальнего работает дополнительный офис Приморского территориального коммерческого банка. Его адрес - ул. Ленинская, 60 - хорошо известен не только спассчанам, но и жителям ближайших Черниговского и Кировского муниципальных районов.

Недавно банк преподнес своим клиентам подарок - открывшийся после проведенной реконструкции новый кассовый зал, депозитарий. «Время требует преобразований, - говорит руководитель дополнительного офиса № 3 ООО «Примтеркомбанк» в Спасске-Дальнем Зинаида ЖЕРНОКЛЕЕВА. - Новый зал просторный, уютный, светлый, отвечает всем современным требованиям эстетики и безопасности. Для удобства клиентов оборудованы две отдельные кассы для обычных и валютных расчетов». Традиционно банк оказывает весь спектр банковских услуг для физических и юридических лиц.