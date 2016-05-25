Малый бизнес Приморья взял паузу в кредитовании

Спрос на кредитные продукты в начале года всегда был самым слабым

Кредитование бизнеса в целом значительно потеряло темп. На 1 января 2016 года общий объем кредитования малого и среднего бизнеса в рублях как в Приморском, так и в Хабаровском краях снизился на 24%. Что касается долговых обязательств, то, по мнению опрошенных Деловой газетой «Золотой Рог» банкиров, проблемными отраслями оказываются строительство, бизнес, связанный с ВЭД, автомобильное направление, оптово-розничная торговля нефтепродуктами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Итоги первого квартала 2016 года достаточно сдержанные. По данным www.cbr.ru, 14,731 млрд рублей в рамках кредитования получил малый и средний бизнес Приморья, 7,864 млрд рублей - Хабаровского края (-18 % по сравнению с итогами I квартала 2015 года). За сокращением темпов кредитования по всем направлениям логично стала возрастать и просроченная задолженность малых и средних клиентов банков. В Приморском крае на 1 апреля 2016 года такая сумма в рублях достигла 4 млрд 74 млн рублей (+ 24% к аналогичному периоду 2015 года), в Хабаровском крае – 3,228 млрд рублей (+11%). Просроченные валютные кредиты в более худшей ситуации: +78% к прошлому году в Приморье и +96% - в Хабаровском крае.

И все же, несмотря на во многом неутешительную статистику, банкиры Приморья сходятся во мнении, что бизнес приспосабливается к новой экономической ситуации, находя новые способы для развития своего дела.

Настроение в плюс

Начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Дальневосточного банка Светлана КОНДРАТЮК рассказывает, что спрос на продукты банка демонстрирует неуклонный и стабильный рост, который выражается в общем приросте кредитного портфеля. Наибольшей популярностью за 4 месяца 2016 года пользовались кредитные продукты «Бизнес-актив» и «На развитие бизнеса», в рамках которых было выдано более 380 млн рублей. Прирост кредитного портфеля за 4 месяца 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%, во многом за счет снижения стоимости кредитных ресурсов. Основным ограничителем роста, на взгляд Светланы Кондратюк, может быть снижение платежеспособности предприятий вследствие обострения кризисных явлений в экономике.

Заместитель управляющего по кредитным операциям малого бизнеса филиала «Дальневосточный» банка «Открытие» Татьяна КОРОЛЕВА замечает, что в этом году, несмотря на продолжающиеся кризисные явления, клиенты диверсифицируют бизнес, находят новых партнеров и рынки сбыта, открывают новые направления в своем деле.

«Сегодня приморские предприниматели делают акцент на импортозамещении, заключают контракты с партнерами из стран, отказавшихся от санкций в отношении России. Кризис заставил наших клиентов в ряде случаев оптимизировать численность своих предприятий, сократить занимаемые площади. Но тем самым они не потеряли свой бизнес, получили новый импульс к развитию и расширению своего дела», - поясняет представитель банка «Открытие».

Начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса Примсоцбанка Алексей ПАСТУХОВ отмечает, что спрос на кредитные продукты в начале года всегда был самым слабым. Подобные явления, не очевидные в докризисный период, стали явными в последние два года. Основные ограничители роста не изменились и сейчас. Так, требования банков к заемщикам так и не стали более лояльны после ужесточения в начале 2015 года. Сказываются и негативные ожидания предпринимателей. Даже те бизнесмены, кто понимает, на какие проекты направить кредитные ресурсы, не торопятся обращаться за ними в начале года.

Тем не менее, считает Алексей Пастухов, положительные тенденции на рынке все же присутствуют. Например, Примсоцбанк за год снизил ставки по кредитованию для МСБ, поэтому заемщики могут получить кредит по ставке от 13,5% годовых.

По мнению директора Приморского регионального филиала Россельхозбанка Инги КЛОКОВОЙ, спрос на кредитные продукты со стороны малого и среднего предпринимательства (МСП) в первой трети 2016 года практически остался на том же уровне, что и в 2015 году. Однако качество заявок на кредитование в этом сегменте бизнеса улучшилось. В связи с этим процент отказа по принятым заявкам сократился практически в два раза. На динамику кредитования в 2015 году повлияли высокие ставки, снижение потребительской активности и спроса на кредиты со стороны МСП, а также непростая макроэкономическая ситуация в стране. В 2016 году прослеживается некоторая стабильность и уверенность бизнеса в завтрашнем дне.

Все индивидуальны

Комментируя непростую ситуацию на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, старший вице-президент Росбанка Андрей ПАСТЕРНАК замечает, что ключевую роль в борьбе за клиентов в банке играет комплексное продуктовое предложение, которое позволяет выстраивать сотрудничество с компаниями, а также индивидуальный подход к каждому клиенту и качественное обслуживание, которое обеспечивается региональной командой в Приморье. Финансовый и юридический консалтинг, который предоставляется заемщикам в процессе рассмотрения их заявок на кредитование, несомненно, оказался очень востребован клиентами.

Алексей Пастухов отмечает, что Примсоцбанк с начала 2015 года определил ряд направлений по развитию взаимодействия с представителями малого бизнеса, один из них - развитие некредитных продуктов. Сегодня банк предоставляет клиенту банковскую гарантию для участия в госзакупках в день подачи заявки. Уже в этом году Примсоцбанк планирует выдать свою первую электронную банковскую гарантию.

«Сегодня банк «Открытие» помогает бизнесу структурировать сделки и рефинансировать действующие кредиты в других банках. Вместе с тем мы наблюдаем очевидный спрос на пополнение бизнесом оборотных средств, на финансирование приобретения и ремонта оборудования, автотранспорта, недвижимости», - говорит Татьяна Королева.

В залог идет и дебиторка

Сегодня в качестве залога представители малого и среднего бизнеса чаще всего готовы предложить товары в обороте и дебиторскую задолженность. Но банки берут их разве что с большим дисконтом.

«Мы принимаем в залог и другое имущество при его очевидной ликвидности и исправности, - говорит директор центра обслуживания ВИП-клиентов Региональной дирекции по Приморскому краю ДТУ Восточного экспресс банка Оксана ИГНАТОВА. - Не так давно наш банк выдал кредит предприятию под залог 8 производственных станков. В то же время мы готовы предоставлять без залога овердрафт: если дела у компании идут хорошо, он может быть увеличен».

По словам Светланы Кондратюк, в качестве альтернативы залогу Дальневосточный банк активно принимает поручительство Гарантийного фонда Приморского края. Рост кредитов, выданных с участием фонда, показывает стабильную динамику. Наиболее ликвидным залоговым обеспечением является и недвижимость.

Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР поясняет, что уже в этом году общая сумма кредитных средств, привлеченных бизнесом под гарантии фонда, составила порядка 160 млн рублей. Операторами данных кредитов выступали ВТБ24, Дальневосточный банк, Промсвязьбанк и Сбербанк. Так, гостиница «Экватор» привлекала кредитные ресурсы для организации ремонта одного из этажей и обновления номерного фонда, компания «Фуд Продактс» из Находки, известная под брендом «Пицца Просто», открыла пиццерию во Владивостоке, владивостокская компания «Влад Инвест» - сеть кофеен «Кофеин».

По мнению Ксении Плетцер, планы по сбыту, составленные 2-3 года назад в большинстве отраслей, продающих товары или оказывающих услуги населению, сейчас выглядят чрезмерно оптимистичными. Время - за реальными целями.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.