О состоянии своего пенсионного счета приморцы узнают в "Сбербанк ОнЛ@йн"

Новая услуга доступна клиентам Сбербанка в Приморье в системе интернет-банкинга «Сбербанк ОнЛ@йн» – теперь через Интернет можно получить выписку о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном Фонде России.

Воспользоваться данной услугой можно после регистрации в системе информационного обмена Пенсионного фонда России. Для этого клиенту необходимо оформить заявление в любом офисе Сбербанка – из документов потребуются только паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Получить выписку по лицевому счету в «Сбербанк ОнЛ@йн» можно двумя способами. В первом случае клиенту необходимо зайти на главную страницу в блоке Пенсионный фонд, щелкнуть по кнопке Операции, а затем по ссылке Получить выписку. Второй способ: в главном меню зайти в раздел Прочее, далее щелкнуть по пункту Услуги ПФР, а затем на странице Пенсионный фонд нажать на кнопку Получить выписку. Далее на странице создания запроса в Пенсионный фонд нажать на кнопку Отправить, потом Подтвердить. Просмотреть выписку можно на главной странице в блоке Пенсионный фонд, для этого необходимо щелкнуть на сформированный запрос на получение выписки Просмотреть выписку или зайти в меню История операций, щелкнуть по сформированному запросу на получение выписки и далее нажать кнопку Просмотреть выписку. Выписка по лицевому счету формируется в режиме on-line.

ZRPRESS.RU, Владивосток.