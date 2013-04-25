Структурные продукты – есть ли сезонность?

Для классических инвестиционных инструментов – таких как товары, индексы или акции, характерно проявление сезонности в той или иной степени. Как пример – фондовый рынок в России чаще показывает положительные результаты с ноября по май и хуже чувствует себя летом, или, так называемый, «эффект отопительного сезона» на рынке энергоносителей, когда рост цен связан с ожидаемым увеличением потребления топлива в преддверии зимы.

Есть ли подобные явления на рынке структурных продуктов[1]? С одной стороны, отмечают эксперты БКС Премьер[2], структурные продукты являются производными инструментами от соответствующих базовых активов – товаров, акций или индексов, и в этом смысле на ожидаемые доходности оказывают влияние те же эффекты, что и для классических инструментов. С другой стороны – инвесторы, размещающие средства в структурные продукты, в среднем более мобильны и редко сосредотачиваются на одном базовом активе, совершая переходы из золота или нефти в акции, валюту или индексы вместе с изменением рыночной обстановки. Поэтому, если говорить именно о спросе на тот или иной продукт, о количестве инвесторов, находящихся в стратегиях определенного типа, или о денежной массе, размещенной в конкретный инструмент, то здесь прослеживаются иные зависимости.

Взгляд инвестирующего в защитные структурные продукты, особенно в те типы, где риск ограничивается отсутствием доходности в самом худшем случае – то есть в продукты с полной защитой капитала, несколько отличается от классического подхода. Риска нет[3], а значит - важна только величина потенциальной доходности и вероятность ее получения, это приводит к тому, что инструменты с полной защитой начинают преобладать в периоды падения рынка, что и понятно – чем рынок ниже, тем больше его потенциал. Это банальное правило очень хорошо работает именно для структурных продуктов. Например, сейчас крайне велик спрос на продукты с полной защитой на золото – желтый металл существенно снизился за последние несколько месяцев[4], и аналитики сходятся во мнении о его скором росте к ценам октября 2012 года. Структурный продукт «Благородный металл в 2013 году», обладая полной защитой, позволяет получить участие от 60 до 100% в росте стоимости золота в зависимости от типа продукта и срока инвестирования, при этом даже в случае ошибки инвестирования сработает полная защита2. Это – одна из причин, почему инвесторы при покупке структурных продуктов могут позволить себе игнорировать стандартные сезонные явления.

Если говорить о более агрессивных продуктах – таких как структурные продукты «с премией» и им подобных, то здесь также нет жесткой привязки к сезонности, а скорее есть привязка к состоянию рынка, например продукт «Стержень российской экономики» позволяет рассчитывать на фиксированную выплату («премию») при любом рыночном сценарии[5]. Такой инструмент может с успехом применяться вне зависимости от сезонных эффектов – достаточно наличия инвестиционной идеи о силе выбранной акции.

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