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Финансовые ресурсы станут доступнее приморскому бизнесу

25 Марта 2015, 11:35 | Приморье

Конференция по теме "Качество и доступность финансовой поддержки инвестиционных проектов и субъектов малого и среднего бизнеса" пройдет 31 марта во Владивостоке в конференц-зале ректората ВГУЭС. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», мероприятие станет масштабной площадкой для диалога между бизнесом и кредиторами, поможет повысить доступность финансовых ресурсов для бизнеса и инвестиционных проектов Приморского края.

Участники обсудят возможные меры для получения финансирования в современных условиях. Спикеры от банков-участников конференции, Примсоцбанк и Банк Москвы, расскажут о банковских инструментах, механизмах реализации программ для малого и среднего бизнеса, программах кредитования в условиях изменения ключевой ставки и многих других актуальных вопросах. Также банки-участники презентуют технологию подготовки инвестиционного проекта для получения финансовой поддержки.

На конференции представители бизнеса получат уникальную возможность узнать о способах кредитования значимых бизнес-проектов под льготные проценты от уполномоченного банка по программе прпавительства РФ. Данную программу реализует ограниченный круг банков, в Приморском крае одним из них является Банк Москвы, который на конференции проведет презентацию возможностей данной программы.

Представители Гарантийного фонда края подробно расскажут о предоставлении гарантий бизнесу в современных условиях.

АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края" проведут презентацию о процедурах работы с организаторами инвестиционных проектов.

Представители департамента экономики и стратегического развития Приморского края расскажет о механизмах реализации программ для малого и среднего бизнеса, формах и методах государственной поддержки.

Участниками мероприятия станут банковские учреждения, расположенные на территории Приморья, представители Гарантийного фонда края, департамента экономики Приморского края, а также инициаторы инвестиционных проектов, руководители малого и среднего бизнеса.

Принять участие в мероприятии приглашаются предприниматели Приморья, заинтересованные в привлечении дополнительных средств для финансирования проектов. На сайте Инвестиционного Агентства Приморского края www.pkia.ru Вы можете ознакомиться с предварительной программой мероприятия и заполнить аккредитационную форму для участия, которую необходимо направить по адресу rekliss@yandex.ru. Получить дополнительную информацию о мероприятии можно по телефону (423) 240-48-74.

Организатор конференции - АНО "Инвестиционное Агентство Приморского края" при поддержке департамента экономики Приморского края.

Организационный партнер - маркетинговый центр "Реклисс".

Генеральный информационный партнер - "Приморская газета". Информационные партнеры: телеканал "ОТВ-Прим", Дальневосточная деловая газета "Золотой Рог", деловой еженедельник "Конкурент", газета "Владивосток", РИА "Восток-Медиа", РИА "Владивосток-новости" – Vladnews.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: инвестиции  финансовая поддержка 



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