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ВТБ в Приморье наращивает объемы финансирования
ВТБ в Приморье продолжает активное финансирование регионального бизнеса, что подтверждают результаты деятельности за 2 месяца 2014 года. На 1 марта текущего года кредитно-документарный портфель офиса ВТБ во Владивостоке увеличился на 47% в сравнении с аналогичными показателями 2013 года, достигнув размера 47,02 млрд рублей.
«Увеличение кредитно-документарного портфеля связано с повышением интереса к нашей кредитной организации со стороны бизнеса Приморья. Мы планируем и дальше наращивать объемы финансирования, при этом постоянно работая над качеством обслуживания, внедряя новые продукты для клиентов», - отметил руководитель дирекции по Приморскому краю банка ВТБ Максим КОСТИН. В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют кредиты предприятиям оборонной промышленности - 88%. Отрасль в портфеле является ведущей, и на 1 марта 2014 года ее доля выросла более чем на 5%. Также ВТБ финансирует гостиничный сервис, энергетику, пищевую промышленность. Кроме того, банк продолжает активно сотрудничать с органами государственной власти. Важно отметить положительную динамику показателей внешней экономической деятельности операционного офиса ВТБ в Приморском крае. За два месяца 2014 года клиентами ВТБ в Приморье проведено импортных платежей на сумму $24 млн, что на 7,5% выше аналогичного периода 2013 года. В целом, за отчетный период с начала года поступила экспортная выручка в объеме $146 млн. Наблюдается рост объемов на 88% в сравнении с началом 2013 года.
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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