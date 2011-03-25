70- летние клиенты банков оказываются более продвинутыми, чем 20-летние

Ряд специалистов банковского сектора Приморья говорит о том, что потенциальные вкладчики существенно различаются в своей способности принять решение о заведении банковского счета. Подчас это зависит от возраста клиента.

Бабушки - верные клиенты

«Бабушки - это настоящий кладезь денежных средств. С ними надо просто уметь общаться и поддерживать разговор, перейти, что называется, на общую волну. Наконец, улыбнуться. Совсем не обязательно немедленно предлагать конкретный вклад», - поделились с корр. «ЗР» опытные специалисты по депозитным продуктам приморских банков. Люди пожилого возраста иногда приходят в банк поговорить, и от того, как тепло с ними обошлись, зависит решение - вернутся ли они в следующий раз с деньгами или обойдут банк стороной. Пожилая женщина часто приходит в банк не одна, а в паре со своей знакомой. Одна, как правило, слушает внимательно, другая постоянно спорит и перебивает консультанта. Через некоторое время обе становятся клиентами банка. Если, конечно, их окружили элементарным вниманием и заботой.

Молодые люди (от 25 до 40 лет), как правило, приходят в банк с готовым решением. Они уже сравнили всевозможные варианты и виды вкладов на интернет-сайтах, узнали функционал и бонусы депозитов. Поэтому достаточно часто на предложение клиентского менеджера помочь выбрать вклад молодой человек отвечает кратко: «Спасибо, не надо, я уже все для себя решил».

Приморцы более элегантного возраста, начиная с 40-45 лет, принимают решения постепенно: приходят в банк, выслушают всю информацию от менеджера и ... покидают офис. Подобный сегмент вкладчиков не отличается скоростью в принятии решений. Вполне возможно, что такие люди придут в банк позже и откроют вклад.

Ориентироваться только на возраст клиента не стоит. Об этом постоянно напоминают начинающим специалистам ведущие менеджеры банков. Продвинутая молодежь, к примеру, не всегда нуждается в наполненных интернет-опциями вкладах, а выбирают те, что попроще. А 70-летний клиент, напротив, может сказать менеджеру: «Расскажите о последних новинках вашего банка, мне все интересно, хочу себе завести самый современный вклад».

Сориентироваться в том, кого же собой представляет клиент и какой вклад его заинтересует, - ключевая задача менеджера. Кто он - вкладчик банка? Это вопрос не из легких. «Постоянно напоминаю всем своим сотрудникам», - говорит заместитель управляющего филиалом Промсвязьбанка «Владивостокский» Василий БОЙКО, - не встречайте человека по одежке, никогда не угадаете, а то и впросак можете попасть».

Незаметные ВИПы

Интересно, что «московские» инструкции о том, как сотруднику банка распознать, кто перед ним стоит - ВИП-клиент или рядовой вкладчик, очень часто расходятся с реальным положением вещей. Люди с большим достатком в Приморье сегодня стараются не афишировать свое благосостояние: передвигаются на дешевых «седанах», ходят в обычных вещах (не в бросовых, но и не в кричащих одеждах). Меньше всего они заинтересованы в том, чтобы привлечь к себе внимание как при посещении банка, так и в обычной жизни.

В банк может прийти вполне обычная дамочка-вкладчик, в пуховичке, серенькой вязаной шапочке, по внешнему виду не претендующая на открытие «ахового» счета. Но это лишь на первый взгляд. Рассказывают, что после того, как похожая клиентка после изучения перечня вкладов банка указала на вклад от 18 млн руб., девушка-консультант чуть не проглотила язык. Она-то хотела предложить посетительнице вклад со скромным начальным капиталом.

VIP-клиенты - действительно люди серьезные, но и у них случаются форс-мажоры. Как-то раз перед закрытием в один из приморских банков вбежал очень странный человек, в сланцах, шортах, с просоленными волосами. Видно, с отдыха на морском берегу. Он потребовал провести платеж со счета. Девочки «на кассе» и слушать его не захотели. Опытный руководитель департамента посоветовал внимательнее отнестись к позднему посетителю и обслужить его. И когда этот клиент пришел в банк в следующий раз, его с трудом узнали. Он подъехал на «Лексусе», был с охраной, в костюме Brioni и с «Роллексом». В итоге странный посетитель стал ВИП-клиентом банка.

Любопытно, что наши собеседники из приморских банков признались в своих опасениях: «Если Сбербанк наладит клиентскую работу и научит менеджеров встречать каждого клиента с улыбкой, то нам - его конкурентам, придется не просто». Хотя Сбербанк и в Приморье - лидер по вкладам населения.

Ставка на индивидуальность

Пожалуй, банкиры давно поняли: надо радоваться каждому клиенту, даже с 500 рублями на счете. Клиенту, открывшему счет на небольшую сумму, но сохраняющему верность банку долгое время, вполне могут установить индивидуальный более высокий процент на депозит.

«По-человечески обидно становится за людей, которые по-прежнему хранят деньги в банковских ячейках, а то и вовсе в заначке дома, - рассказывает независимый финансовый эксперт Дарья АСЫЛГЕРЕЕВА. - Поэтому мы стараемся убедить клиента в том, что деньги должны работать на него, а не лежать «мертвым» грузом. Клиент ежемесячно теряет приличные проценты с крупных сумм денег, более того, платит за аренду сейфа. Это совсем невыгодно».

Разъяснительная работа банкиров и повышающаяся финансовая грамотность клиентов постепенно делает свое дело. В последний год тенденция хранения денег в банковских депозитариях сходит «на нет». В ячейках приморцы чаще хранят серьезные документы, бумаги на недвижимость, тем самым сохраняя их от пожара и кражи. А деньги сберегают на депозитах. Это слова сегодня знакомы любой 70-летней бабушке.